සජීවී Wrapped Parasail Staked PEAQ සඳහා අද මිල 0.064993 USD කි. WSTPEAQ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WSTPEAQ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WSTPEAQ ගැන වැඩි විස්තර

WSTPEAQ මිල තොරතුරු

WSTPEAQ යනු කුමක්ද

WSTPEAQ නිල වෙබ් අඩවිය

WSTPEAQ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WSTPEAQ මිල පුරෝකථනය

Wrapped Parasail Staked PEAQ ලාංඡනය

Wrapped Parasail Staked PEAQ මිල (WSTPEAQ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WSTPEAQ සිට USD සජීවී මිල:

$0.064993
$0.064993$0.064993
-0.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි.
USD
Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:09:47 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.063703
$ 0.063703$ 0.063703
පැය 24 පහළ
$ 0.071332
$ 0.071332$ 0.071332
24H ඉහළ

$ 0.063703
$ 0.063703$ 0.063703

$ 0.071332
$ 0.071332$ 0.071332

$ 0.147635
$ 0.147635$ 0.147635

$ 0.063703
$ 0.063703$ 0.063703

--

-0.14%

-24.11%

-24.11%

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.064993. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.063703 ක අවම අගයක් සහ $ 0.071332 ක උපරිම අගයක් අතර WSTPEAQ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WSTPEAQහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.147635 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.063703 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WSTPEAQ පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 28.40K
$ 28.40K$ 28.40K

--
----

$ 28.40K
$ 28.40K$ 28.40K

436.96K
436.96K 436.96K

436,961.5287737987
436,961.5287737987 436,961.5287737987

Wrapped Parasail Staked PEAQ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 28.40K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 436.96K සමඟින් WSTPEAQ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 436961.5287737987 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 28.40K කි.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Parasail Staked PEAQහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Parasail Staked PEAQහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0306952385 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Parasail Staked PEAQහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Parasail Staked PEAQහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.14%
දින 30 යි$ -0.0306952385-47.22%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) යනු කුමක්ද

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Wrapped Parasail Staked PEAQ මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Parasail Staked PEAQ සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Parasail Staked PEAQ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WSTPEAQ දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Parasail Staked PEAQWSTPEAQ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WSTPEAQ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WSTPEAQ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.064993 USD වේ.
WSTPEAQ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WSTPEAQ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.064993 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Parasail Staked PEAQ හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WSTPEAQ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 28.40K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WSTPEAQ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WSTPEAQ හි සංසරණ සැපයුම 436.96K USD වේ.
WSTPEAQ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.147635 USD ක ATH මිලක් WSTPEAQ අත්කර ගති.
WSTPEAQ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.063703 USD ක ATL මිලක් WSTPEAQ අත්කර ගති.
WSTPEAQ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WSTPEAQ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WSTPEAQ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WSTPEAQ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WSTPEAQ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:09:47 (UTC+8)

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

