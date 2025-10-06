සජීවී Wrapped HLP සඳහා අද මිල 1.02 USD කි. WHLP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WHLP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Wrapped HLP සඳහා අද මිල 1.02 USD කි. WHLP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WHLP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Wrapped HLP මිල (WHLP)

1 WHLP සිට USD සජීවී මිල:

$1.02
-0.20%1D
USD
Wrapped HLP (WHLP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:34:42 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.012
පැය 24 පහළ
$ 1.029
24H ඉහළ

$ 1.012
$ 1.029
$ 1.048
$ 0.915753
-0.18%

-0.22%

+0.12%

+0.12%

Wrapped HLP (WHLP) තත්‍ය කාලීන මිල $1.02. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.012 ක අවම අගයක් සහ $ 1.029 ක උපරිම අගයක් අතර WHLP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WHLPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.048 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.915753 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WHLP පසුගිය පැය තුල, -0.18% කින්, පැය 24 තුල, -0.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.12% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped HLP (WHLP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 6.89M
--
$ 6.89M
6.76M
6,757,880.464043
Wrapped HLP හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.89M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.76M සමඟින් WHLP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 6757880.464043 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.89M කි.

Wrapped HLP (WHLP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002282307431296 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0035864220 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0099527520 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped HLPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0222595224423384 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.002282307431296-0.22%
දින 30 යි$ +0.0035864220+0.35%
දින 60 යි$ +0.0099527520+0.98%
දින 90 යි$ +0.0222595224423384+2.23%

Wrapped HLP (WHLP) යනු කුමක්ද

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Wrapped HLP (WHLP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Wrapped HLP මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped HLP (WHLP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped HLP (WHLP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped HLP සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped HLP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WHLP දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped HLP (WHLP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped HLPWHLP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WHLP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped HLP (WHLP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped HLP (WHLP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WHLP හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.02 USD වේ.
WHLP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WHLP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.02 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped HLP හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WHLP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.89M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WHLP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WHLP හි සංසරණ සැපයුම 6.76M USD වේ.
WHLP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.048 USD ක ATH මිලක් WHLP අත්කර ගති.
WHLP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.915753 USD ක ATL මිලක් WHLP අත්කර ගති.
WHLP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WHLP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WHLP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WHLP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WHLP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
