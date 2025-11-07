හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped Goat Bitcoin සඳහා අද මිල 101,682 USD කි. WGBTC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WGBTC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Wrapped Goat Bitcoin සඳහා අද මිල 101,682 USD කි. WGBTC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WGBTC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Wrapped Goat Bitcoin ලාංඡනය

Wrapped Goat Bitcoin මිල (WGBTC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WGBTC සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:20:22 (UTC+8)

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) තත්‍ය කාලීන මිල $101,682. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 101,086 ක අවම අගයක් සහ $ 103,589 ක උපරිම අගයක් අතර WGBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WGBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 124,609 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 100,203 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WGBTC පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.84% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) වෙළඳපල තොරතුරු

Wrapped Goat Bitcoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 358.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.52 සමඟින් WGBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3.524562464538998 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 358.38K කි.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Goat Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1,907.2140126716 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Goat Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -16,529.2327242000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Goat Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -8,491.5451656000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Goat Bitcoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -14,712.08244243504 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1,907.2140126716-1.84%
දින 30 යි$ -16,529.2327242000-16.25%
දින 60 යි$ -8,491.5451656000-8.35%
දින 90 යි$ -14,712.08244243504-12.63%

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Goat Bitcoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Goat Bitcoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Goat Bitcoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WGBTC දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Goat BitcoinWGBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WGBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WGBTC හි සජීවී මිල, USD වලින් 101,682 USD වේ.
WGBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WGBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 101,682 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Goat Bitcoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WGBTC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 358.38K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WGBTC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WGBTC හි සංසරණ සැපයුම 3.52 USD වේ.
WGBTC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
124,609 USD ක ATH මිලක් WGBTC අත්කර ගති.
WGBTC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
100,203 USD ක ATL මිලක් WGBTC අත්කර ගති.
WGBTC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WGBTC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WGBTC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WGBTC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WGBTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

