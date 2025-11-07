හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped Elephant සඳහා අද මිල 0.00477911 USD කි. WELEPHANT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WELEPHANT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WELEPHANT ගැන වැඩි විස්තර

WELEPHANT මිල තොරතුරු

WELEPHANT යනු කුමක්ද

WELEPHANT නිල වෙබ් අඩවිය

WELEPHANT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WELEPHANT මිල පුරෝකථනය

Wrapped Elephant ලාංඡනය

Wrapped Elephant මිල (WELEPHANT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WELEPHANT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00477911
$0.00477911
+1.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:09:33 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00453771
$ 0.00453771
පැය 24 පහළ
$ 0.00486112
$ 0.00486112
24H ඉහළ

$ 0.00453771
$ 0.00453771

$ 0.00486112
$ 0.00486112

$ 0.00642276
$ 0.00642276

$ 0.00412634
$ 0.00412634

-0.65%

+1.24%

-10.82%

-10.82%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00477911. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00453771 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00486112 ක උපරිම අගයක් අතර WELEPHANT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WELEPHANTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00642276 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00412634 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WELEPHANT පසුගිය පැය තුල, -0.65% කින්, පැය 24 තුල, +1.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 144.96K
$ 144.96K

--
--

$ 144.96K
$ 144.96K

30.42M
30.42M

30,418,055.01378914
30,418,055.01378914

Wrapped Elephant හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 144.96K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 30.42M සමඟින් WELEPHANT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 30418055.01378914 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 144.96K කි.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Elephantහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Elephantහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010040671 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Elephantහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003657682 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Elephantහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.24%
දින 30 යි$ -0.0010040671-21.00%
දින 60 යි$ -0.0003657682-7.65%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Elephant (WELEPHANT) යනු කුමක්ද

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Elephant (WELEPHANT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Wrapped Elephant මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Elephant (WELEPHANT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Elephant (WELEPHANT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Elephant සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Elephant මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WELEPHANT දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Elephant (WELEPHANT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped ElephantWELEPHANT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WELEPHANT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Elephant (WELEPHANT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Elephant (WELEPHANT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WELEPHANT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00477911 USD වේ.
WELEPHANT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WELEPHANT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00477911 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Elephant හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WELEPHANT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 144.96K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WELEPHANT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WELEPHANT හි සංසරණ සැපයුම 30.42M USD වේ.
WELEPHANT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00642276 USD ක ATH මිලක් WELEPHANT අත්කර ගති.
WELEPHANT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00412634 USD ක ATL මිලක් WELEPHANT අත්කර ගති.
WELEPHANT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WELEPHANT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WELEPHANT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WELEPHANT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WELEPHANT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:09:33 (UTC+8)

Wrapped Elephant (WELEPHANT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

