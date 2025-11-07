හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped Aave Plasma USDe සඳහා අද මිල 0.999306 USD කි. WAPLAUSDE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAPLAUSDE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Wrapped Aave Plasma USDe සඳහා අද මිල 0.999306 USD කි. WAPLAUSDE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAPLAUSDE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WAPLAUSDE ගැන වැඩි විස්තර

WAPLAUSDE මිල තොරතුරු

WAPLAUSDE යනු කුමක්ද

WAPLAUSDE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WAPLAUSDE මිල පුරෝකථනය

Wrapped Aave Plasma USDe ලාංඡනය

Wrapped Aave Plasma USDe මිල (WAPLAUSDE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WAPLAUSDE සිට USD සජීවී මිල:

$0.999306
$0.999306$0.999306
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:21:24 (UTC+8)

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.998044
$ 0.998044$ 0.998044
පැය 24 පහළ
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H ඉහළ

$ 0.998044
$ 0.998044$ 0.998044

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.956016
$ 0.956016$ 0.956016

+0.01%

+0.03%

-0.08%

-0.08%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.999306. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.998044 ක අවම අගයක් සහ $ 1.001 ක උපරිම අගයක් අතර WAPLAUSDE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WAPLAUSDEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.028 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.956016 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAPLAUSDE පසුගිය පැය තුල, +0.01% කින්, පැය 24 තුල, +0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 275.30K
$ 275.30K$ 275.30K

--
----

$ 275.30K
$ 275.30K$ 275.30K

275.49K
275.49K 275.49K

275,487.5896880466
275,487.5896880466 275,487.5896880466

Wrapped Aave Plasma USDe හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 275.30K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 275.49K සමඟින් WAPLAUSDE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 275487.5896880466 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 275.30K කි.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Aave Plasma USDeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00032295 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Aave Plasma USDeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005547147 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Aave Plasma USDeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Aave Plasma USDeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00032295+0.03%
දින 30 යි$ -0.0005547147-0.05%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Aave Plasma USDe මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Aave Plasma USDe සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Aave Plasma USDe මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WAPLAUSDE දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Aave Plasma USDeWAPLAUSDE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WAPLAUSDE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WAPLAUSDE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.999306 USD වේ.
WAPLAUSDE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WAPLAUSDE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.999306 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Aave Plasma USDe හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WAPLAUSDE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 275.30K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WAPLAUSDE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WAPLAUSDE හි සංසරණ සැපයුම 275.49K USD වේ.
WAPLAUSDE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.028 USD ක ATH මිලක් WAPLAUSDE අත්කර ගති.
WAPLAUSDE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.956016 USD ක ATL මිලක් WAPLAUSDE අත්කර ගති.
WAPLAUSDE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WAPLAUSDE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WAPLAUSDE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WAPLAUSDE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WAPLAUSDE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:21:24 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

