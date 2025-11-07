හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped Aave Ethereum WETH සඳහා අද මිල 3,544.62 USD කි. WAETHWETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAETHWETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Wrapped Aave Ethereum WETH සඳහා අද මිල 3,544.62 USD කි. WAETHWETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAETHWETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Wrapped Aave Ethereum WETH ලාංඡනය

Wrapped Aave Ethereum WETH මිල (WAETHWETH)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WAETHWETH සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:52 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) මිල තොරතුරු (USD)

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) තත්‍ය කාලීන මිල $3,544.62. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 3,440.64 ක අවම අගයක් සහ $ 3,593.12 ක උපරිම අගයක් අතර WAETHWETH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WAETHWETHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 5,206.48 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 3,260.36 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAETHWETH පසුගිය පැය තුල, +0.15% කින්, පැය 24 තුල, -0.59% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) වෙළඳපල තොරතුරු

Wrapped Aave Ethereum WETH හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 118.13M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 33.37K සමඟින් WAETHWETH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 33365.19214155444 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 118.13M කි.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Aave Ethereum WETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -21.197428754493 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Aave Ethereum WETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -870.5455569060 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Aave Ethereum WETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -765.9856472220 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Aave Ethereum WETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -21.197428754493-0.59%
දින 30 යි$ -870.5455569060-24.55%
දින 60 යි$ -765.9856472220-21.60%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Aave Ethereum WETH මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Aave Ethereum WETH සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Aave Ethereum WETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WAETHWETH දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Aave Ethereum WETHWAETHWETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WAETHWETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WAETHWETH හි සජීවී මිල, USD වලින් 3,544.62 USD වේ.
WAETHWETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WAETHWETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 3,544.62 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Aave Ethereum WETH හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WAETHWETH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 118.13M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WAETHWETH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WAETHWETH හි සංසරණ සැපයුම 33.37K USD වේ.
WAETHWETH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
5,206.48 USD ක ATH මිලක් WAETHWETH අත්කර ගති.
WAETHWETH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
3,260.36 USD ක ATL මිලක් WAETHWETH අත්කර ගති.
WAETHWETH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WAETHWETH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WAETHWETH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WAETHWETH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WAETHWETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:52 (UTC+8)

