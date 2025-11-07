හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped Aave Ethereum USDT සඳහා අද මිල 1.15 USD කි. WAETHUSDT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAETHUSDT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WAETHUSDT ගැන වැඩි විස්තර

WAETHUSDT මිල තොරතුරු

WAETHUSDT යනු කුමක්ද

WAETHUSDT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WAETHUSDT මිල පුරෝකථනය

Wrapped Aave Ethereum USDT ලාංඡනය

Wrapped Aave Ethereum USDT මිල (WAETHUSDT)

1 WAETHUSDT සිට USD සජීවී මිල:

$1.15
$1.15
0.00%1D
mexc
USD
Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:45 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.14
$ 1.14
පැය 24 පහළ
$ 1.15
$ 1.15
24H ඉහළ

$ 1.14
$ 1.14

$ 1.15
$ 1.15

$ 1.23
$ 1.23

$ 1.033
$ 1.033

+0.03%

+0.02%

+0.07%

+0.07%

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) තත්‍ය කාලීන මිල $1.15. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.14 ක අවම අගයක් සහ $ 1.15 ක උපරිම අගයක් අතර WAETHUSDT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WAETHUSDTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.23 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.033 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAETHUSDT පසුගිය පැය තුල, +0.03% කින්, පැය 24 තුල, +0.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 120.99M
$ 120.99M

--
--

$ 120.99M
$ 120.99M

105.64M
105.64M

105,641,819.042874
105,641,819.042874

Wrapped Aave Ethereum USDT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 120.99M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 105.64M සමඟින් WAETHUSDT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 105641819.042874 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 120.99M කි.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Aave Ethereum USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00020041 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Aave Ethereum USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0030358850 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Aave Ethereum USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0078259800 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Aave Ethereum USDTහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00020041+0.02%
දින 30 යි$ +0.0030358850+0.26%
දින 60 යි$ +0.0078259800+0.68%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Aave Ethereum USDT මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Aave Ethereum USDT සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Aave Ethereum USDT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WAETHUSDT දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Aave Ethereum USDTWAETHUSDT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WAETHUSDT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WAETHUSDT හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.15 USD වේ.
WAETHUSDT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WAETHUSDT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.15 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Aave Ethereum USDT හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WAETHUSDT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 120.99M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WAETHUSDT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WAETHUSDT හි සංසරණ සැපයුම 105.64M USD වේ.
WAETHUSDT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.23 USD ක ATH මිලක් WAETHUSDT අත්කර ගති.
WAETHUSDT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.033 USD ක ATL මිලක් WAETHUSDT අත්කර ගති.
WAETHUSDT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WAETHUSDT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WAETHUSDT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WAETHUSDT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WAETHUSDT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:45 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

