සජීවී Wrapped Aave Ethereum Lido GHO සඳහා අද මිල 1.023 USD කි. WAETHLIDOGHO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAETHLIDOGHO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Wrapped Aave Ethereum Lido GHO සඳහා අද මිල 1.023 USD කි. WAETHLIDOGHO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAETHLIDOGHO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WAETHLIDOGHO ගැන වැඩි විස්තර

WAETHLIDOGHO මිල තොරතුරු

WAETHLIDOGHO යනු කුමක්ද

WAETHLIDOGHO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WAETHLIDOGHO මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ලාංඡනය

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO මිල (WAETHLIDOGHO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WAETHLIDOGHO සිට USD සජීවී මිල:

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:14 (UTC+8)

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.016
$ 1.016$ 1.016
පැය 24 පහළ
$ 1.03
$ 1.03$ 1.03
24H ඉහළ

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.920237
$ 0.920237$ 0.920237

+0.04%

+0.03%

+0.08%

+0.08%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) තත්‍ය කාලීන මිල $1.023. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.016 ක අවම අගයක් සහ $ 1.03 ක උපරිම අගයක් අතර WAETHLIDOGHO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WAETHLIDOGHOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.11 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.920237 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAETHLIDOGHO පසුගිය පැය තුල, +0.04% කින්, පැය 24 තුල, +0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

--
----

$ 12.96M
$ 12.96M$ 12.96M

12.67M
12.67M 12.67M

12,670,832.17936061
12,670,832.17936061 12,670,832.17936061

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 12.96M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 12.67M සමඟින් WAETHLIDOGHO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 12670832.17936061 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.96M කි.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Aave Ethereum Lido GHOහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00035316 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Aave Ethereum Lido GHOහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0024207249 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Aave Ethereum Lido GHOහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0056451186 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Aave Ethereum Lido GHOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00035316+0.03%
දින 30 යි$ +0.0024207249+0.24%
දින 60 යි$ +0.0056451186+0.55%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Aave Ethereum Lido GHO සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Aave Ethereum Lido GHO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WAETHLIDOGHO දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Aave Ethereum Lido GHOWAETHLIDOGHO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WAETHLIDOGHO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WAETHLIDOGHO හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.023 USD වේ.
WAETHLIDOGHO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WAETHLIDOGHO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.023 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WAETHLIDOGHO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 12.96M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WAETHLIDOGHO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WAETHLIDOGHO හි සංසරණ සැපයුම 12.67M USD වේ.
WAETHLIDOGHO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.11 USD ක ATH මිලක් WAETHLIDOGHO අත්කර ගති.
WAETHLIDOGHO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.920237 USD ක ATL මිලක් WAETHLIDOGHO අත්කර ගති.
WAETHLIDOGHO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WAETHLIDOGHO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WAETHLIDOGHO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WAETHLIDOGHO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WAETHLIDOGHO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:14 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

