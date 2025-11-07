හුවමාරුවDEX+
සජීවී Wrapped Aave Base USDC සඳහා අද මිල 1.12 USD කි. WABASUSDC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WABASUSDC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Wrapped Aave Base USDC සඳහා අද මිල 1.12 USD කි. WABASUSDC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WABASUSDC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WABASUSDC ගැන වැඩි විස්තර

WABASUSDC මිල තොරතුරු

WABASUSDC යනු කුමක්ද

WABASUSDC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WABASUSDC මිල පුරෝකථනය

Wrapped Aave Base USDC ලාංඡනය

Wrapped Aave Base USDC මිල (WABASUSDC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WABASUSDC සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි.
Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:04 (UTC+8)

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) මිල තොරතුරු (USD)

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) තත්‍ය කාලීන මිල $1.12. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.084 ක අවම අගයක් සහ $ 1.14 ක උපරිම අගයක් අතර WABASUSDC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WABASUSDCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.18 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.011 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WABASUSDC පසුගිය පැය තුල, +0.10% කින්, පැය 24 තුල, +0.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +1.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) වෙළඳපල තොරතුරු

Wrapped Aave Base USDC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.28M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.84M සමඟින් WABASUSDC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3839352.12737 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.28M කි.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Aave Base USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0020649 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Aave Base USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0058035040 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Aave Base USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0087045280 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Aave Base USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0020649+0.19%
දින 30 යි$ +0.0058035040+0.52%
දින 60 යි$ +0.0087045280+0.78%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Aave Base USDC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Aave Base USDC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Aave Base USDC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WABASUSDC දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Aave Base USDCWABASUSDC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WABASUSDC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WABASUSDC හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.12 USD වේ.
WABASUSDC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WABASUSDC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.12 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Aave Base USDC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WABASUSDC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.28M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WABASUSDC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WABASUSDC හි සංසරණ සැපයුම 3.84M USD වේ.
WABASUSDC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.18 USD ක ATH මිලක් WABASUSDC අත්කර ගති.
WABASUSDC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
1.011 USD ක ATL මිලක් WABASUSDC අත්කර ගති.
WABASUSDC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WABASUSDC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WABASUSDC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WABASUSDC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WABASUSDC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:20:04 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

