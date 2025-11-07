හුවමාරුවDEX+
Wrapped Aave Arbitrum wstETH ලාංඡනය

Wrapped Aave Arbitrum wstETH මිල (WAARBWSTETH)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WAARBWSTETH සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:50:13 (UTC+8)

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) මිල තොරතුරු (USD)

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) තත්‍ය කාලීන මිල $4,072.18. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 3,985.65 ක අවම අගයක් සහ $ 4,141.72 ක උපරිම අගයක් අතර WAARBWSTETH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WAARBWSTETHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 6,078.71 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 3,755.11 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAARBWSTETH පසුගිය පැය තුල, +0.28% කින්, පැය 24 තුල, -1.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.62% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) වෙළඳපල තොරතුරු

Wrapped Aave Arbitrum wstETH හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 642.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 157.43 සමඟින් WAARBWSTETH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 157.4274597499167 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 642.57K කි.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Wrapped Aave Arbitrum wstETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -51.507535349056 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Wrapped Aave Arbitrum wstETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1,013.0602444620 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Wrapped Aave Arbitrum wstETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -889.9228150960 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Wrapped Aave Arbitrum wstETHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -51.507535349056-1.24%
දින 30 යි$ -1,013.0602444620-24.87%
දින 60 යි$ -889.9228150960-21.85%
දින 90 යි$ 0--

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Wrapped Aave Arbitrum wstETH මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Wrapped Aave Arbitrum wstETH සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Wrapped Aave Arbitrum wstETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WAARBWSTETH දේශීය මුදල් වෙත

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Wrapped Aave Arbitrum wstETHWAARBWSTETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WAARBWSTETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WAARBWSTETH හි සජීවී මිල, USD වලින් 4,072.18 USD වේ.
WAARBWSTETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WAARBWSTETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 4,072.18 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Wrapped Aave Arbitrum wstETH හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WAARBWSTETH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 642.57K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WAARBWSTETH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WAARBWSTETH හි සංසරණ සැපයුම 157.43 USD වේ.
WAARBWSTETH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
6,078.71 USD ක ATH මිලක් WAARBWSTETH අත්කර ගති.
WAARBWSTETH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
3,755.11 USD ක ATL මිලක් WAARBWSTETH අත්කර ගති.
WAARBWSTETH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WAARBWSTETH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WAARBWSTETH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WAARBWSTETH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WAARBWSTETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:50:13 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

