World Computer Money මිල (WCM)
--
-1.69%
-22.97%
-22.97%
World Computer Money (WCM) තත්ය කාලීන මිල $0.00003776. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003738 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003872 ක උපරිම අගයක් අතර WCM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WCMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00125507 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003584 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WCM පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
World Computer Money හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 34.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 924.93M සමඟින් WCM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 924929416.8968393 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 34.93K කි.
අද දිනය තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000219326 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000352689 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.69%
|දින 30 යි
|$ -0.0000219326
|-58.08%
|දින 60 යි
|$ -0.0000352689
|-93.40%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.
