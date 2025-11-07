හුවමාරුවDEX+
සජීවී World Computer Money සඳහා අද මිල 0.00003776 USD කි. WCM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WCM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී World Computer Money සඳහා අද මිල 0.00003776 USD කි. WCM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WCM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WCM ගැන වැඩි විස්තර

WCM මිල තොරතුරු

WCM යනු කුමක්ද

WCM නිල වෙබ් අඩවිය

WCM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WCM මිල පුරෝකථනය

World Computer Money ලාංඡනය

World Computer Money මිල (WCM)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WCM සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
World Computer Money (WCM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:08:51 (UTC+8)

World Computer Money (WCM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00003738
$ 0.00003738$ 0.00003738
පැය 24 පහළ
$ 0.00003872
$ 0.00003872$ 0.00003872
24H ඉහළ

$ 0.00003738
$ 0.00003738$ 0.00003738

$ 0.00003872
$ 0.00003872$ 0.00003872

$ 0.00125507
$ 0.00125507$ 0.00125507

$ 0.00003584
$ 0.00003584$ 0.00003584

--

-1.69%

-22.97%

-22.97%

World Computer Money (WCM) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003776. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003738 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003872 ක උපරිම අගයක් අතර WCM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WCMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00125507 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003584 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WCM පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

World Computer Money (WCM) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 34.93K
$ 34.93K$ 34.93K

--
----

$ 34.93K
$ 34.93K$ 34.93K

924.93M
924.93M 924.93M

924,929,416.8968393
924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

World Computer Money හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 34.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 924.93M සමඟින් WCM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 924929416.8968393 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 34.93K කි.

World Computer Money (WCM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000219326 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000352689 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, World Computer Moneyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.69%
දින 30 යි$ -0.0000219326-58.08%
දින 60 යි$ -0.0000352689-93.40%
දින 90 යි$ 0--

World Computer Money (WCM) යනු කුමක්ද

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing “world computer” narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

World Computer Money (WCM) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

World Computer Money මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ World Computer Money (WCM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ World Computer Money (WCM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? World Computer Money සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් World Computer Money මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WCM දේශීය මුදල් වෙත

World Computer Money (WCM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

World Computer MoneyWCM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WCM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: World Computer Money (WCM) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

World Computer Money (WCM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WCM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003776 USD වේ.
WCM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WCM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003776 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
World Computer Money හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WCM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 34.93K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WCM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WCM හි සංසරණ සැපයුම 924.93M USD වේ.
WCM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00125507 USD ක ATH මිලක් WCM අත්කර ගති.
WCM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003584 USD ක ATL මිලක් WCM අත්කර ගති.
WCM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WCM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WCM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WCM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WCM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:08:51 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

