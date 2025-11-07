හුවමාරුවDEX+
සජීවී World Cat සඳහා අද මිල 0.01480984 USD කි. WORLD CAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WORLD CAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WORLD CAT ගැන වැඩි විස්තර

WORLD CAT මිල තොරතුරු

WORLD CAT යනු කුමක්ද

WORLD CAT නිල වෙබ් අඩවිය

WORLD CAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WORLD CAT මිල පුරෝකථනය

World Cat ලාංඡනය

World Cat මිල (WORLD CAT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WORLD CAT සිට USD සජීවී මිල:

$0.01480984
+0.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
World Cat (WORLD CAT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:52 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01411472
පැය 24 පහළ
$ 0.01495184
24H ඉහළ

$ 0.01411472
$ 0.01495184
$ 0.09714
$ 0
+2.45%

+0.57%

-35.19%

-35.19%

World Cat (WORLD CAT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01480984. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01411472 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01495184 ක උපරිම අගයක් අතර WORLD CAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WORLD CATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.09714 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WORLD CAT පසුගිය පැය තුල, +2.45% කින්, පැය 24 තුල, +0.57% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -35.19% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

World Cat (WORLD CAT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.18M
--
$ 1.18M
80.00M
79,999,978.71555756
World Cat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.18M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 80.00M සමඟින් WORLD CAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 79999978.71555756 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.18M කි.

World Cat (WORLD CAT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, World Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, World Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0097806538 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, World Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0115809335 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, World Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0230797834599163 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.57%
දින 30 යි$ -0.0097806538-66.04%
දින 60 යි$ -0.0115809335-78.19%
දින 90 යි$ -0.0230797834599163-60.91%

World Cat (WORLD CAT) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

World Cat (WORLD CAT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

World Cat මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ World Cat (WORLD CAT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ World Cat (WORLD CAT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? World Cat සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් World Cat මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WORLD CAT දේශීය මුදල් වෙත

World Cat (WORLD CAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

World CatWORLD CAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WORLD CAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: World Cat (WORLD CAT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

World Cat (WORLD CAT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WORLD CAT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01480984 USD වේ.
WORLD CAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WORLD CAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01480984 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
World Cat හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WORLD CAT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.18M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WORLD CAT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WORLD CAT හි සංසරණ සැපයුම 80.00M USD වේ.
WORLD CAT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.09714 USD ක ATH මිලක් WORLD CAT අත්කර ගති.
WORLD CAT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් WORLD CAT අත්කර ගති.
WORLD CAT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WORLD CAT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WORLD CAT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WORLD CAT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WORLD CAT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:52 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

