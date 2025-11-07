හුවමාරුවDEX+
සජීවී We Love Legs සඳහා අද මිල 0.00004636 USD කි. LEGS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LEGS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LEGS ගැන වැඩි විස්තර

LEGS මිල තොරතුරු

LEGS යනු කුමක්ද

LEGS නිල වෙබ් අඩවිය

LEGS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LEGS මිල පුරෝකථනය

We Love Legs ලාංඡනය

We Love Legs මිල (LEGS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 LEGS සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-5.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
We Love Legs (LEGS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:07:54 (UTC+8)

We Love Legs (LEGS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00004636
$ 0.00004636$ 0.00004636
පැය 24 පහළ
$ 0.00004925
$ 0.00004925$ 0.00004925
24H ඉහළ

$ 0.00004636
$ 0.00004636$ 0.00004636

$ 0.00004925
$ 0.00004925$ 0.00004925

$ 0.00076242
$ 0.00076242$ 0.00076242

$ 0.00004636
$ 0.00004636$ 0.00004636

-1.76%

-5.55%

-37.93%

-37.93%

We Love Legs (LEGS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00004636. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00004636 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004925 ක උපරිම අගයක් අතර LEGS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LEGSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00076242 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00004636 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LEGS පසුගිය පැය තුල, -1.76% කින්, පැය 24 තුල, -5.55% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -37.93% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

We Love Legs (LEGS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 46.35K
$ 46.35K$ 46.35K

--
----

$ 46.35K
$ 46.35K$ 46.35K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

We Love Legs හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 46.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් LEGS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 46.35K කි.

We Love Legs (LEGS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, We Love Legsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, We Love Legsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000221563 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, We Love Legsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000375930 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, We Love Legsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003348068368007282 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-5.55%
දින 30 යි$ -0.0000221563-47.79%
දින 60 යි$ -0.0000375930-81.08%
දින 90 යි$ -0.0003348068368007282-87.83%

We Love Legs (LEGS) යනු කුමක්ද

We Love Legs is a tongue-in-cheek meme token on Solana built purely for degen fun and ironic appreciation of legendary crypto meme culture. There’s no utility—only vibes, laughter, and community jokes. Launched via Pump.fun, it was fair-launched, 100% distributed to the public. Now tradable on Jupiter, it brings together meme lovers in a collective laugh. Symbolic, lighthearted, and entirely community-led, We Love Legs embraces the absurdity of crypto meme culture.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

We Love Legs (LEGS) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

We Love Legs මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ We Love Legs (LEGS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ We Love Legs (LEGS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? We Love Legs සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් We Love Legs මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LEGS දේශීය මුදල් වෙත

We Love Legs (LEGS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

We Love LegsLEGS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LEGS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: We Love Legs (LEGS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

We Love Legs (LEGS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LEGS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00004636 USD වේ.
LEGS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LEGS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00004636 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
We Love Legs හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LEGS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 46.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LEGS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LEGS හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
LEGS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00076242 USD ක ATH මිලක් LEGS අත්කර ගති.
LEGS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00004636 USD ක ATL මිලක් LEGS අත්කර ගති.
LEGS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LEGS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LEGS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LEGS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LEGS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:07:54 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

