සජීවී VR1 සඳහා අද මිල 0.00001353 USD කි. VR1 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VR1 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VR1 ගැන වැඩි විස්තර

VR1 මිල තොරතුරු

VR1 යනු කුමක්ද

VR1 ධවල පත්‍රිකාව

VR1 නිල වෙබ් අඩවිය

VR1 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VR1 මිල පුරෝකථනය

VR1 ලාංඡනය

VR1 මිල (VR1)

1 VR1 සිට USD සජීවී මිල:

-28.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
VR1 (VR1) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:25:51 (UTC+8)

VR1 (VR1) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

VR1 (VR1) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001353. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000135 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001894 ක උපරිම අගයක් අතර VR1 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VR1හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03718439 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000888 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VR1 පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, -28.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +27.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

VR1 (VR1) වෙළඳපල තොරතුරු

VR1 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.03K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 669.03M සමඟින් VR1 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 978348064.1876416 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.21K කි.

VR1 (VR1) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000005974 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000115239 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000113022529540492 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-28.08%
දින 30 යි$ +0.0000005974+4.42%
දින 60 යි$ -0.0000115239-85.17%
දින 90 යි$ -0.000113022529540492-89.30%

VR1 (VR1) යනු කුමක්ද

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

VR1 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ VR1 (VR1) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ VR1 (VR1) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? VR1 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් VR1 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VR1 දේශීය මුදල් වෙත

VR1 (VR1) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VR1VR1 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VR1 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VR1 (VR1) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

VR1 (VR1) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VR1 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001353 USD වේ.
VR1 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VR1 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001353 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
VR1 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VR1 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.03K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VR1 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VR1 හි සංසරණ සැපයුම 669.03M USD වේ.
VR1 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.03718439 USD ක ATH මිලක් VR1 අත්කර ගති.
VR1 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000888 USD ක ATL මිලක් VR1 අත්කර ගති.
VR1 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VR1 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VR1 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VR1 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VR1 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:25:51 (UTC+8)

VR1 (VR1) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

