VR1 (VR1) තත්ය කාලීන මිල $0.00001353. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000135 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001894 ක උපරිම අගයක් අතර VR1 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VR1හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03718439 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000888 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VR1 පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, -28.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +27.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
VR1 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.03K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 669.03M සමඟින් VR1 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 978348064.1876416 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.21K කි.
අද දිනය තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000005974 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000115239 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VR1හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000113022529540492 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-28.08%
|දින 30 යි
|$ +0.0000005974
|+4.42%
|දින 60 යි
|$ -0.0000115239
|-85.17%
|දින 90 යි
|$ -0.000113022529540492
|-89.30%
VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).
Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.
Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.
Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
