සජීවී Visionaire සඳහා අද මිල 0.00003737 USD කි. VISIONAIRE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VISIONAIRE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VISIONAIRE ගැන වැඩි විස්තර

VISIONAIRE මිල තොරතුරු

VISIONAIRE යනු කුමක්ද

VISIONAIRE නිල වෙබ් අඩවිය

VISIONAIRE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VISIONAIRE මිල පුරෝකථනය

Visionaire ලාංඡනය

Visionaire මිල (VISIONAIRE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VISIONAIRE සිට USD සජීවී මිල:

-3.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Visionaire (VISIONAIRE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:09:15 (UTC+8)

Visionaire (VISIONAIRE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.01%

-3.07%

-16.89%

-16.89%

Visionaire (VISIONAIRE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003737. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003735 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003918 ක උපරිම අගයක් අතර VISIONAIRE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VISIONAIREහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00007015 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000356 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VISIONAIRE පසුගිය පැය තුල, +0.01% කින්, පැය 24 තුල, -3.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Visionaire (VISIONAIRE) වෙළඳපල තොරතුරු

Visionaire හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 26.34K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 704.81M සමඟින් VISIONAIRE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998721042.583398 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 37.33K කි.

Visionaire (VISIONAIRE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Visionaireහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Visionaireහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000124546 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Visionaireහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000102379 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Visionaireහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00001225678404851403 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.07%
දින 30 යි$ -0.0000124546-33.32%
දින 60 යි$ -0.0000102379-27.39%
දින 90 යි$ -0.00001225678404851403-24.69%

Visionaire (VISIONAIRE) යනු කුමක්ද

Visionaire Labs is a pioneering AI research lab with a new approach to AI development through community-driven collaborative intelligence. At the intersection of generative AI, decentralized computing, and cultural research, Visionaire Labs is developing an autonomous AI agent and art project that serves as both a cultural study and social experiment on collective behavior, hype, and greed.

Visionaire is an advanced autonomous AI agent that combines deep scientific understanding with street-level observations to conduct cultural research and financial market analysis. Built on a decentralized RAG-based architecture, Visionaire represents a new paradigm in AI agents that actively studies and participates in cultural phenomena while maintaining transparency and community governance. Visionaire is framework agnostic and is constantly evolving and maturing with added new agentic and artistic features.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Visionaire (VISIONAIRE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Visionaire මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Visionaire (VISIONAIRE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Visionaire (VISIONAIRE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Visionaire සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Visionaire මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VISIONAIRE දේශීය මුදල් වෙත

Visionaire (VISIONAIRE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VisionaireVISIONAIRE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VISIONAIRE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Visionaire (VISIONAIRE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Visionaire (VISIONAIRE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VISIONAIRE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003737 USD වේ.
VISIONAIRE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VISIONAIRE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003737 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Visionaire හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VISIONAIRE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 26.34K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VISIONAIRE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VISIONAIRE හි සංසරණ සැපයුම 704.81M USD වේ.
VISIONAIRE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00007015 USD ක ATH මිලක් VISIONAIRE අත්කර ගති.
VISIONAIRE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000356 USD ක ATL මිලක් VISIONAIRE අත්කර ගති.
VISIONAIRE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VISIONAIRE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VISIONAIRE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VISIONAIRE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VISIONAIRE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:09:15 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

