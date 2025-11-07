හුවමාරුවDEX+
සජීවී VIBE AI සඳහා අද මිල 0.0002211 USD කි. VIBE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VIBE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VIBE ගැන වැඩි විස්තර

VIBE මිල තොරතුරු

VIBE යනු කුමක්ද

VIBE ධවල පත්‍රිකාව

VIBE නිල වෙබ් අඩවිය

VIBE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VIBE මිල පුරෝකථනය

VIBE AI ලාංඡනය

VIBE AI මිල (VIBE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VIBE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00022096
$0.00022096
-2.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
VIBE AI (VIBE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:06:56 (UTC+8)

VIBE AI (VIBE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00021767
$ 0.00021767
පැය 24 පහළ
$ 0.00022748
$ 0.00022748
24H ඉහළ

$ 0.00021767
$ 0.00021767$ 0.00021767

$ 0.00022748
$ 0.00022748$ 0.00022748

$ 0.00067476
$ 0.00067476$ 0.00067476

$ 0.00005169
$ 0.00005169$ 0.00005169

+0.11%

-2.12%

-5.85%

-5.85%

VIBE AI (VIBE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0002211. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00021767 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00022748 ක උපරිම අගයක් අතර VIBE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VIBEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00067476 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005169 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VIBE පසුගිය පැය තුල, +0.11% කින්, පැය 24 තුල, -2.12% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

VIBE AI (VIBE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 198.23K
$ 198.23K

--
--

$ 221.10K
$ 221.10K

896.58M
896.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

VIBE AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 198.23K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 896.58M සමඟින් VIBE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 221.10K කි.

VIBE AI (VIBE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000812372 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000354656 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002005269668043597 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.12%
දින 30 යි$ +0.0000812372+36.74%
දින 60 යි$ +0.0000354656+16.04%
දින 90 යි$ -0.0002005269668043597-47.56%

VIBE AI (VIBE) යනු කුමක්ද

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

VIBE AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ VIBE AI (VIBE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ VIBE AI (VIBE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? VIBE AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් VIBE AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VIBE දේශීය මුදල් වෙත

VIBE AI (VIBE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VIBE AIVIBE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VIBE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VIBE AI (VIBE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

VIBE AI (VIBE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VIBE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0002211 USD වේ.
VIBE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VIBE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0002211 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
VIBE AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VIBE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 198.23K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VIBE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VIBE හි සංසරණ සැපයුම 896.58M USD වේ.
VIBE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00067476 USD ක ATH මිලක් VIBE අත්කර ගති.
VIBE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00005169 USD ක ATL මිලක් VIBE අත්කර ගති.
VIBE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VIBE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VIBE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VIBE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VIBE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:06:56 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

