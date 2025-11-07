VIBE AI මිල (VIBE)
+0.11%
-2.12%
-5.85%
-5.85%
VIBE AI (VIBE) තත්ය කාලීන මිල $0.0002211. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00021767 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00022748 ක උපරිම අගයක් අතර VIBE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VIBEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00067476 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005169 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VIBE පසුගිය පැය තුල, +0.11% කින්, පැය 24 තුල, -2.12% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
VIBE AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 198.23K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 896.58M සමඟින් VIBE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 221.10K කි.
අද දිනය තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000812372 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000354656 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VIBE AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002005269668043597 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.12%
|දින 30 යි
|$ +0.0000812372
|+36.74%
|දින 60 යි
|$ +0.0000354656
|+16.04%
|දින 90 යි
|$ -0.0002005269668043597
|-47.56%
VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.
VIBE AIVIBE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VIBE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
