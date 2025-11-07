හුවමාරුවDEX+
සජීවී VERONICA by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00077391 USD කි. VERONICA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VERONICA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VERONICA ගැන වැඩි විස්තර

VERONICA මිල තොරතුරු

VERONICA යනු කුමක්ද

VERONICA නිල වෙබ් අඩවිය

VERONICA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VERONICA මිල පුරෝකථනය

VERONICA by Virtuals ලාංඡනය

VERONICA by Virtuals මිල (VERONICA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VERONICA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00077138
$0.00077138$0.00077138
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
VERONICA by Virtuals (VERONICA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:48:56 (UTC+8)

VERONICA by Virtuals (VERONICA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00070013
$ 0.00070013$ 0.00070013
පැය 24 පහළ
$ 0.00081708
$ 0.00081708$ 0.00081708
24H ඉහළ

$ 0.00070013
$ 0.00070013$ 0.00070013

$ 0.00081708
$ 0.00081708$ 0.00081708

$ 0.00233193
$ 0.00233193$ 0.00233193

$ 0.0005781
$ 0.0005781$ 0.0005781

-1.40%

-1.88%

-38.18%

-38.18%

VERONICA by Virtuals (VERONICA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00077391. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00070013 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00081708 ක උපරිම අගයක් අතර VERONICA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VERONICAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00233193 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0005781 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VERONICA පසුගිය පැය තුල, -1.40% කින්, පැය 24 තුල, -1.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -38.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 773.91K
$ 773.91K$ 773.91K

--
----

$ 773.91K
$ 773.91K$ 773.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VERONICA by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 773.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් VERONICA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 773.91K කි.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, VERONICA by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VERONICA by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002872254 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VERONICA by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VERONICA by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.88%
දින 30 යි$ -0.0002872254-37.11%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

VERONICA by Virtuals (VERONICA) යනු කුමක්ද

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

VERONICA by Virtuals (VERONICA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

VERONICA by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ VERONICA by Virtuals (VERONICA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ VERONICA by Virtuals (VERONICA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? VERONICA by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් VERONICA by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VERONICA දේශීය මුදල් වෙත

VERONICA by Virtuals (VERONICA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VERONICA by VirtualsVERONICA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VERONICA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VERONICA by Virtuals (VERONICA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

VERONICA by Virtuals (VERONICA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VERONICA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00077391 USD වේ.
VERONICA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VERONICA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00077391 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
VERONICA by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VERONICA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 773.91K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VERONICA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VERONICA හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
VERONICA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00233193 USD ක ATH මිලක් VERONICA අත්කර ගති.
VERONICA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0005781 USD ක ATL මිලක් VERONICA අත්කර ගති.
VERONICA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VERONICA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VERONICA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VERONICA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VERONICA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:48:56 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

