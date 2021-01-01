Vault AI ($VAULT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Vault AI ($VAULT) තොරතුරු
Designed to address modern-day crypto ecosystem requirements. With our pioneering decentralized escrow service. We aim to deliver an unparalleled user experience by utilizing social dapp integration, AI and gamification. $Vault Token Utilization Allocation of 1% of escrow fees to the Revenue Sharing Pool for $VAULT holders. Using Escrow Fees to support product development and marketing. Notably, the market demand for our offerings is evident. Global SaaS escrow services market was $5.4 billion in 2021 and is projected to hit $18.4 billion by 2031.
Phase 1 Laying the Foundations
Token Launch: The dawn of a new era with $VAULT. Coin Listing Sites: Enhancing visibility and accessibility. Marketing, User Growth, and Acquisition: Amplifying our presence and building a robust community. VaultEscrowBot Release: Introducing our decentralized escrow solution.
Partnership Announcements: Joining hands with industry leaders for a brighter future. Phase 2 Expansion and Diversification
Vault Discord Bot: Expanding our ecosystem to Discord enthusiasts. Vault iOS & Android App: Taking user experience to fingertips, across all devices. Hire Social Media Management Agency: Streamlining and enhancing our digital presence. Large Partnerships: Collaborating with giants for mutual growth. Anonymous Transactions and Mixing Service: Prioritizing privacy and security in every transaction. Phase 3 Setting Industry Benchmarks
Speed and Security Application Update: Because efficiency and safety are paramount. Sponsorships: Aligning with esteemed events and platforms for greater outreach. Livestream Promotions: Engaging with our community in real-time.
Vault AI ($VAULT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Vault AI ($VAULT) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Vault AI ($VAULT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Vault AI$VAULT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම $VAULT ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු $VAULT ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට $VAULT ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, $VAULT ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
$VAULT මිල පුරෝකථනය
$VAULT කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ $VAULT මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.