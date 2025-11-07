ValleyDAO මිල (GROW)
ValleyDAO (GROW) තත්ය කාලීන මිල $0.322642. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.310357 ක අවම අගයක් සහ $ 0.323021 ක උපරිම අගයක් අතර GROW වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GROWහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.42 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.152417 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GROW පසුගිය පැය තුල, +1.63% කින්, පැය 24 තුල, +0.95% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.52% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ValleyDAO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.57M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 11.06M සමඟින් GROW හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 30050000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.70M කි.
අද දිනය තුළ, ValleyDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00304351 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ValleyDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1123727563 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ValleyDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1540743638 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ValleyDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.15859330422173566 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00304351
|+0.95%
|දින 30 යි
|$ -0.1123727563
|-34.82%
|දින 60 යි
|$ -0.1540743638
|-47.75%
|දින 90 යි
|$ -0.15859330422173566
|-32.95%
ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.
The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.
ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.
