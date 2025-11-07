හුවමාරුවDEX+
සජීවී Valentine Michael Smith සඳහා අද මිල 0.0000199 USD කි. VALENTINE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VALENTINE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Valentine Michael Smith සඳහා අද මිල 0.0000199 USD කි. VALENTINE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VALENTINE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VALENTINE ගැන වැඩි විස්තර

VALENTINE මිල තොරතුරු

VALENTINE යනු කුමක්ද

VALENTINE නිල වෙබ් අඩවිය

VALENTINE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VALENTINE මිල පුරෝකථනය

Valentine Michael Smith ලාංඡනය

Valentine Michael Smith මිල (VALENTINE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VALENTINE සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Valentine Michael Smith (VALENTINE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:08:17 (UTC+8)

Valentine Michael Smith (VALENTINE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00057746
$ 0.00057746$ 0.00057746

$ 0.00001691
$ 0.00001691$ 0.00001691

--

--

-2.97%

-2.97%

Valentine Michael Smith (VALENTINE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0000199. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර VALENTINE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VALENTINEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00057746 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001691 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VALENTINE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

--
----

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

921.88M
921.88M 921.88M

921,875,725.7284052
921,875,725.7284052 921,875,725.7284052

Valentine Michael Smith හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 18.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 921.88M සමඟින් VALENTINE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 921875725.7284052 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 18.35K කි.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000037595 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000015091 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00004761037111698813 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000037595-18.89%
දින 60 යි$ -0.0000015091-7.58%
දින 90 යි$ -0.00004761037111698813-70.52%

Valentine Michael Smith (VALENTINE) යනු කුමක්ද

Valentine Michael Smith, the iconic protagonist of Robert A. Heinlein’s Stranger in a Strange Land (1961), inspires the Valentine token on Ethereum.

This is the book from where the name GROK (The AI of X) comes from. Now, the new GROK feature are companions, which are characters that you can interact to and it's not just a text. The new character made by Elon is made from Valentine Michael Smith!

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Valentine Michael Smith (VALENTINE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Valentine Michael Smith මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Valentine Michael Smith (VALENTINE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Valentine Michael Smith (VALENTINE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Valentine Michael Smith සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Valentine Michael Smith මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VALENTINE දේශීය මුදල් වෙත

Valentine Michael Smith (VALENTINE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Valentine Michael SmithVALENTINE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VALENTINE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Valentine Michael Smith (VALENTINE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Valentine Michael Smith (VALENTINE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VALENTINE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000199 USD වේ.
VALENTINE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VALENTINE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000199 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Valentine Michael Smith හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VALENTINE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 18.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VALENTINE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VALENTINE හි සංසරණ සැපයුම 921.88M USD වේ.
VALENTINE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00057746 USD ක ATH මිලක් VALENTINE අත්කර ගති.
VALENTINE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001691 USD ක ATL මිලක් VALENTINE අත්කර ගති.
VALENTINE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VALENTINE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VALENTINE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VALENTINE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VALENTINE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:08:17 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

