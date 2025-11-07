Valentine Michael Smith මිල (VALENTINE)
Valentine Michael Smith (VALENTINE) තත්ය කාලීන මිල $0.0000199. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර VALENTINE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VALENTINEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00057746 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001691 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VALENTINE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.97% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Valentine Michael Smith හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 18.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 921.88M සමඟින් VALENTINE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 921875725.7284052 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 18.35K කි.
අද දිනය තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000037595 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000015091 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Valentine Michael Smithහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00004761037111698813 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0000037595
|-18.89%
|දින 60 යි
|$ -0.0000015091
|-7.58%
|දින 90 යි
|$ -0.00004761037111698813
|-70.52%
Valentine Michael Smith, the iconic protagonist of Robert A. Heinlein’s Stranger in a Strange Land (1961), inspires the Valentine token on Ethereum.
This is the book from where the name GROK (The AI of X) comes from. Now, the new GROK feature are companions, which are characters that you can interact to and it's not just a text. The new character made by Elon is made from Valentine Michael Smith!
