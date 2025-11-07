හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Valencia CF Fan Token සඳහා අද මිල 0.097385 USD කි. VCF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VCF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Valencia CF Fan Token සඳහා අද මිල 0.097385 USD කි. VCF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VCF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VCF ගැන වැඩි විස්තර

VCF මිල තොරතුරු

VCF යනු කුමක්ද

VCF නිල වෙබ් අඩවිය

VCF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VCF මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Valencia CF Fan Token ලාංඡනය

Valencia CF Fan Token මිල (VCF)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VCF සිට USD සජීවී මිල:

$0.097611
$0.097611$0.097611
-0.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Valencia CF Fan Token (VCF) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:48:49 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.095516
$ 0.095516$ 0.095516
පැය 24 පහළ
$ 0.098802
$ 0.098802$ 0.098802
24H ඉහළ

$ 0.095516
$ 0.095516$ 0.095516

$ 0.098802
$ 0.098802$ 0.098802

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.092859
$ 0.092859$ 0.092859

+0.72%

-0.68%

-7.55%

-7.55%

Valencia CF Fan Token (VCF) තත්‍ය කාලීන මිල $0.097385. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.095516 ක අවම අගයක් සහ $ 0.098802 ක උපරිම අගයක් අතර VCF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VCFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4.95 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.092859 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VCF පසුගිය පැය තුල, +0.72% කින්, පැය 24 තුල, -0.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.55% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Valencia CF Fan Token (VCF) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 642.67K
$ 642.67K$ 642.67K

--
----

$ 973.85K
$ 973.85K$ 973.85K

6.60M
6.60M 6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Valencia CF Fan Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 642.67K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 6.60M සමඟින් VCF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 973.85K කි.

Valencia CF Fan Token (VCF) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Valencia CF Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006752464415573 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Valencia CF Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0267441803 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Valencia CF Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0359383663 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Valencia CF Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.06808210838617834 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0006752464415573-0.68%
දින 30 යි$ -0.0267441803-27.46%
දින 60 යි$ -0.0359383663-36.90%
දින 90 යි$ -0.06808210838617834-41.14%

Valencia CF Fan Token (VCF) යනු කුමක්ද

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Valencia CF Fan Token (VCF) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Valencia CF Fan Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Valencia CF Fan Token (VCF) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Valencia CF Fan Token (VCF) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Valencia CF Fan Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Valencia CF Fan Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VCF දේශීය මුදල් වෙත

Valencia CF Fan Token (VCF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Valencia CF Fan TokenVCF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VCF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Valencia CF Fan Token (VCF) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Valencia CF Fan Token (VCF) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VCF හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.097385 USD වේ.
VCF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VCF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.097385 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Valencia CF Fan Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VCF සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 642.67K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VCF හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VCF හි සංසරණ සැපයුම 6.60M USD වේ.
VCF හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
4.95 USD ක ATH මිලක් VCF අත්කර ගති.
VCF හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.092859 USD ක ATL මිලක් VCF අත්කර ගති.
VCF හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VCF සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VCF වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VCF මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VCF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:48:49 (UTC+8)

Valencia CF Fan Token (VCF) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,536.54
$101,536.54$101,536.54

-0.46%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,337.01
$3,337.01$3,337.01

+1.12%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0925
$1.0925$1.0925

+27.33%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,536.54
$101,536.54$101,536.54

-0.46%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,337.01
$3,337.01$3,337.01

+1.12%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2188
$2.2188$2.2188

-0.70%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$965.10
$965.10$965.10

+3.37%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.977
$4.977$4.977

+397.70%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007869
$0.007869$0.007869

+268.74%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002475
$0.00002475$0.00002475

+129.80%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.2988
$13.2988$13.2988

+117.65%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1014
$0.1014$0.1014

+102.80%