සජීවී UWU 69 සඳහා අද මිල 0 USD කි. UWU69 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි UWU69 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

UWU69 ගැන වැඩි විස්තර

UWU69 මිල තොරතුරු

UWU69 යනු කුමක්ද

UWU69 නිල වෙබ් අඩවිය

UWU69 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UWU69 මිල පුරෝකථනය

UWU 69 ලාංඡනය

UWU 69 මිල (UWU69)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 UWU69 සිට USD සජීවී මිල:

$0.00017362
-0.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
UWU 69 (UWU69) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:18:53 (UTC+8)

UWU 69 (UWU69) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.00231136
$ 0
-0.85%

-0.84%

-19.92%

-19.92%

UWU 69 (UWU69) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර UWU69 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UWU69හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00231136 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UWU69 පසුගිය පැය තුල, -0.85% කින්, පැය 24 තුල, -0.84% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.92% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

UWU 69 (UWU69) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 172.06K
--
$ 172.06K
991.02M
991,024,050.952761
UWU 69 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 172.06K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 991.02M සමඟින් UWU69 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 991024050.952761 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 172.06K කි.

UWU 69 (UWU69) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, UWU 69හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, UWU 69හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, UWU 69හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, UWU 69හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.84%
දින 30 යි$ 0-49.51%
දින 60 යි$ 0-89.56%
දින 90 යි$ 0--

UWU 69 (UWU69) යනු කුමක්ද

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

UWU 69 (UWU69) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

UWU 69 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ UWU 69 (UWU69) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ UWU 69 (UWU69) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? UWU 69 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් UWU 69 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

UWU69 දේශීය මුදල් වෙත

UWU 69 (UWU69) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UWU 69UWU69 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් UWU69 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: UWU 69 (UWU69) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

UWU 69 (UWU69) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද UWU69 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
UWU69 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
UWU69 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
UWU 69 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
UWU69 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 172.06K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
UWU69 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
UWU69 හි සංසරණ සැපයුම 991.02M USD වේ.
UWU69 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00231136 USD ක ATH මිලක් UWU69 අත්කර ගති.
UWU69 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් UWU69 අත්කර ගති.
UWU69 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
UWU69 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී UWU69 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව UWU69 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා UWU69 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
UWU 69 (UWU69) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

