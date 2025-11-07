හුවමාරුවDEX+
සජීවී USD CoinVertible සඳහා අද මිල 0.999914 USD කි. USDCV සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDCV මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

USDCV ගැන වැඩි විස්තර

USDCV මිල තොරතුරු

USDCV යනු කුමක්ද

USDCV නිල වෙබ් අඩවිය

USDCV ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USDCV මිල පුරෝකථනය

USD CoinVertible ලාංඡනය

USD CoinVertible මිල (USDCV)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 USDCV සිට USD සජීවී මිල:

$0.999914
$0.999914$0.999914
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
USD CoinVertible (USDCV) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:16:40 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.999159
$ 0.999159$ 0.999159
පැය 24 පහළ
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24H ඉහළ

$ 0.999159
$ 0.999159$ 0.999159

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.978779
$ 0.978779$ 0.978779

-0.02%

-0.03%

-0.02%

-0.02%

USD CoinVertible (USDCV) තත්‍ය කාලීන මිල $0.999914. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.999159 ක අවම අගයක් සහ $ 1.001 ක උපරිම අගයක් අතර USDCV වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDCVහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.13 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.978779 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDCV පසුගිය පැය තුල, -0.02% කින්, පැය 24 තුල, -0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

USD CoinVertible (USDCV) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

--
----

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

8.90M
8.90M 8.90M

8,900,300.0
8,900,300.0 8,900,300.0

USD CoinVertible හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.90M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 8.90M සමඟින් USDCV හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8900300.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.90M කි.

USD CoinVertible (USDCV) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, USD CoinVertibleහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003482118458161 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, USD CoinVertibleහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0018552404 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, USD CoinVertibleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, USD CoinVertibleහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0003482118458161-0.03%
දින 30 යි$ +0.0018552404+0.19%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

USD CoinVertible (USDCV) යනු කුමක්ද

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

USD CoinVertible (USDCV) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

USD CoinVertible මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ USD CoinVertible (USDCV) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ USD CoinVertible (USDCV) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? USD CoinVertible සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් USD CoinVertible මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

USDCV දේශීය මුදල් වෙත

USD CoinVertible (USDCV) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USD CoinVertibleUSDCV හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් USDCV ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: USD CoinVertible (USDCV) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

USD CoinVertible (USDCV) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද USDCV හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.999914 USD වේ.
USDCV සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
USDCV සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.999914 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
USD CoinVertible හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
USDCV සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.90M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
USDCV හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
USDCV හි සංසරණ සැපයුම 8.90M USD වේ.
USDCV හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.13 USD ක ATH මිලක් USDCV අත්කර ගති.
USDCV හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.978779 USD ක ATL මිලක් USDCV අත්කර ගති.
USDCV හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
USDCV සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී USDCV වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව USDCV මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා USDCV මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:16:40 (UTC+8)

USD CoinVertible (USDCV) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

