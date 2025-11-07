Unstable States Dollar මිල (USD)
-0.97%
-2.35%
-42.56%
-42.56%
Unstable States Dollar (USD) තත්ය කාලීන මිල $0.00001937. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001912 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002002 ක උපරිම අගයක් අතර USD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0019021 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001912 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USD පසුගිය පැය තුල, -0.97% කින්, පැය 24 තුල, -2.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -42.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Unstable States Dollar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.11M සමඟින් USD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999111352.21307 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.35K කි.
අද දිනය තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000152970 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000185366 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.35%
|දින 30 යි
|$ -0.0000152970
|-78.97%
|දින 60 යි
|$ -0.0000185366
|-95.69%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.
It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.
The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.
Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.
