සජීවී Unstable States Dollar සඳහා අද මිල 0.00001937 USD කි. USD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

USD ගැන වැඩි විස්තර

USD මිල තොරතුරු

USD යනු කුමක්ද

USD නිල වෙබ් අඩවිය

USD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USD මිල පුරෝකථනය

Unstable States Dollar ලාංඡනය

Unstable States Dollar මිල (USD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 USD සිට USD සජීවී මිල:

-2.10%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Unstable States Dollar (USD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:06:05 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001912
$ 0.00001912
පැය 24 පහළ
$ 0.00002002
$ 0.00002002
24H ඉහළ

$ 0.00001912
$ 0.00001912

$ 0.00002002
$ 0.00002002

$ 0.0019021
$ 0.0019021

$ 0.00001912
$ 0.00001912

-0.97%

-2.35%

-42.56%

-42.56%

Unstable States Dollar (USD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001937. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001912 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002002 ක උපරිම අගයක් අතර USD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0019021 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001912 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USD පසුගිය පැය තුල, -0.97% කින්, පැය 24 තුල, -2.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -42.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Unstable States Dollar (USD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 19.35K
$ 19.35K

$ 19.35K
$ 19.35K

999.11M
999.11M

999,111,352.21307
999,111,352.21307

Unstable States Dollar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.11M සමඟින් USD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999111352.21307 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.35K කි.

Unstable States Dollar (USD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000152970 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000185366 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Unstable States Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.35%
දින 30 යි$ -0.0000152970-78.97%
දින 60 යි$ -0.0000185366-95.69%
දින 90 යි$ 0--

Unstable States Dollar (USD) යනු කුමක්ද

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Unstable States Dollar (USD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Unstable States Dollar මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Unstable States Dollar (USD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Unstable States Dollar (USD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Unstable States Dollar සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Unstable States Dollar මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

USD දේශීය මුදල් වෙත

Unstable States Dollar (USD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Unstable States DollarUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් USD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Unstable States Dollar (USD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Unstable States Dollar (USD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද USD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001937 USD වේ.
USD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
USD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001937 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Unstable States Dollar හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
USD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 19.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
USD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
USD හි සංසරණ සැපයුම 999.11M USD වේ.
USD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0019021 USD ක ATH මිලක් USD අත්කර ගති.
USD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001912 USD ක ATL මිලක් USD අත්කර ගති.
USD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
USD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී USD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව USD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:06:05 (UTC+8)

Unstable States Dollar (USD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

