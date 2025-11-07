UniLend Finance මිල (UFT)
UniLend Finance (UFT) තත්ය කාලීන මිල $0.00378476. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00309037 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00396465 ක උපරිම අගයක් අතර UFT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UFTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4.47 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0028792 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UFT පසුගිය පැය තුල, -1.05% කින්, පැය 24 තුල, +15.89% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.87% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
UniLend Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 378.48K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් UFT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 378.48K කි.
අද දිනය තුළ, UniLend Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00051902 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, UniLend Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004417723 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, UniLend Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000397782 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, UniLend Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000364759762146516 විය.
An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
