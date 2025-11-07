හුවමාරුවDEX+
සජීවී UNEMPLOYED COIN සඳහා අද මිල 0 USD කි. UNEMPLOYED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි UNEMPLOYED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී UNEMPLOYED COIN සඳහා අද මිල 0 USD කි. UNEMPLOYED සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි UNEMPLOYED මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

UNEMPLOYED ගැන වැඩි විස්තර

UNEMPLOYED මිල තොරතුරු

UNEMPLOYED යනු කුමක්ද

UNEMPLOYED නිල වෙබ් අඩවිය

UNEMPLOYED ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UNEMPLOYED මිල පුරෝකථනය

UNEMPLOYED COIN ලාංඡනය

UNEMPLOYED COIN මිල (UNEMPLOYED)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 UNEMPLOYED සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:07:26 (UTC+8)

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-2.95%

-33.91%

-33.91%

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර UNEMPLOYED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. UNEMPLOYEDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව UNEMPLOYED පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, -2.95% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -33.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

--
----

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

997.98M
997.98M 997.98M

997,981,570.97055
997,981,570.97055 997,981,570.97055

UNEMPLOYED COIN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.31K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 997.98M සමඟින් UNEMPLOYED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997981570.97055 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.31K කි.

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, UNEMPLOYED COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, UNEMPLOYED COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, UNEMPLOYED COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, UNEMPLOYED COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.95%
දින 30 යි$ 0-46.15%
දින 60 යි$ 0-70.32%
දින 90 යි$ 0--

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

UNEMPLOYED COIN මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? UNEMPLOYED COIN සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් UNEMPLOYED COIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

UNEMPLOYED දේශීය මුදල් වෙත

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

UNEMPLOYED COINUNEMPLOYED හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් UNEMPLOYED ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද UNEMPLOYED හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
UNEMPLOYED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
UNEMPLOYED සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
UNEMPLOYED COIN හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
UNEMPLOYED සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.31K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
UNEMPLOYED හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
UNEMPLOYED හි සංසරණ සැපයුම 997.98M USD වේ.
UNEMPLOYED හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් UNEMPLOYED අත්කර ගති.
UNEMPLOYED හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් UNEMPLOYED අත්කර ගති.
UNEMPLOYED හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
UNEMPLOYED සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී UNEMPLOYED වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව UNEMPLOYED මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා UNEMPLOYED මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:07:26 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

