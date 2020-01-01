Underdog (UNDERDOG) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem.
The platform processes each new launch using a four-step analysis:
Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information.
Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references.
On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network.
Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights.
The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.
Underdog (UNDERDOG) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Underdog (UNDERDOG) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Underdog (UNDERDOG) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා UnderdogUNDERDOG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම UNDERDOG ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු UNDERDOG ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට UNDERDOG ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, UNDERDOG ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
