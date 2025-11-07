ULTIMO මිල (ULTIMO)
ULTIMO (ULTIMO) තත්ය කාලීන මිල $0.00000708. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000703 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000718 ක උපරිම අගයක් අතර ULTIMO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ULTIMOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00031687 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000703 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ULTIMO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -79.55% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
ULTIMO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.08K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.90M සමඟින් ULTIMO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999898012.462031 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.08K කි.
අද දිනය තුළ, ULTIMOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ULTIMOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000065353 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ULTIMOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000068058 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ULTIMOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00005916530179011353 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.00%
|දින 30 යි
|$ -0.0000065353
|-92.30%
|දින 60 යි
|$ -0.0000068058
|-96.12%
|දින 90 යි
|$ -0.00005916530179011353
|-89.31%
ULTIMO is a high-stakes gaming platform built on the fast and efficient Solana blockchain. It offers players a variety of gameplay modes including play-to-earn and buy-in tournaments where winners claim real crypto rewards. With DAO governance, players shape the ecosystem’s future, while staking mechanisms provide passive income opportunities. The platform supports events, community-driven features, and operates in 12 languages to serve a truly global player base. Whether you’re competing in tournaments or influencing future game development, ULTIMO delivers a fully immersive, decentralized gaming experience.
ULTIMOULTIMO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ULTIMO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
