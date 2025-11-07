TUTUT COIN මිල (TUTC)
-0.59%
-2.34%
-19.94%
-19.94%
TUTUT COIN (TUTC) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TUTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TUTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TUTC පසුගිය පැය තුල, -0.59% කින්, පැය 24 තුල, -2.34% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
TUTUT COIN හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 181.60K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.98M සමඟින් TUTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999980288.876107 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 181.60K කි.
අද දිනය තුළ, TUTUT COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, TUTUT COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, TUTUT COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, TUTUT COINහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.34%
|දින 30 යි
|$ 0
|-37.86%
|දින 60 යි
|$ 0
|-32.90%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,
Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.
Problem Statement Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.
