TruthAiSwarm (TRUTHAI) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TRUTHAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TRUTHAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TRUTHAI පසුගිය පැය තුල, -1.63% කින්, පැය 24 තුල, -3.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -41.88% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
TruthAiSwarm හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 39.14K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 979.30M සමඟින් TRUTHAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 979295914.712274 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 39.14K කි.
අද දිනය තුළ, TruthAiSwarmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, TruthAiSwarmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, TruthAiSwarmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, TruthAiSwarmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.25%
|දින 30 යි
|$ 0
|-59.50%
|දින 60 යි
|$ 0
|-70.00%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
TruthAlSwarm is a decentralized intelligence system powered by blockchain technology, focusing on truth and transparency. It operates as an Al-driven platform integrated with cryptocurrency chains, ensuring data integrity, accountability, and immutability. Truth Al Swarm is dedicated to becoming the pinnacle of artificial intelligence, leveraging blockchain technology to ensure transparency, accuracy, and integrity. Our journey is one of continuous refinement, fueled by collaboration and a commitment to truth. With every iteration, Truth Al Swarm moves closer to becoming the most reliable and intelligent Al solution globally. Together, we build a future where truth is indisputable.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ TruthAiSwarm (TRUTHAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ TruthAiSwarm (TRUTHAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? TruthAiSwarm සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් TruthAiSwarm මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
TruthAiSwarmTRUTHAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TRUTHAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
