සජීවී TruFin Staked INJ සඳහා අද මිල 6.78 USD කි. TRUINJ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TRUINJ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී TruFin Staked INJ සඳහා අද මිල 6.78 USD කි. TRUINJ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TRUINJ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TruFin Staked INJ ලාංඡනය

TruFin Staked INJ මිල (TRUINJ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 TRUINJ සිට USD සජීවී මිල:

$6.78
+6.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
TruFin Staked INJ (TRUINJ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:15:13 (UTC+8)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 6.15
පැය 24 පහළ
$ 6.78
24H ඉහළ

$ 6.15
$ 6.78
$ 16.29
$ 4.75
+0.88%

+6.40%

-12.36%

-12.36%

TruFin Staked INJ (TRUINJ) තත්‍ය කාලීන මිල $6.78. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 6.15 ක අවම අගයක් සහ $ 6.78 ක උපරිම අගයක් අතර TRUINJ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TRUINJහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 16.29 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 4.75 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TRUINJ පසුගිය පැය තුල, +0.88% කින්, පැය 24 තුල, +6.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.42M
--
$ 9.42M
1.39M
1,390,120.603854816
TruFin Staked INJ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.42M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.39M සමඟින් TRUINJ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1390120.603854816 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.42M කි.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, TruFin Staked INJහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.407772 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, TruFin Staked INJහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3.0514725660 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, TruFin Staked INJහි මිල වෙනස USDවෙත $ -3.2812643940 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, TruFin Staked INJහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.407772+6.40%
දින 30 යි$ -3.0514725660-45.00%
දින 60 යි$ -3.2812643940-48.39%
දින 90 යි$ 0--

TruFin Staked INJ (TRUINJ) යනු කුමක්ද

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

TruFin Staked INJ මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ TruFin Staked INJ (TRUINJ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ TruFin Staked INJ (TRUINJ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? TruFin Staked INJ සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් TruFin Staked INJ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TRUINJ දේශීය මුදල් වෙත

TruFin Staked INJ (TRUINJ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TruFin Staked INJTRUINJ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TRUINJ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TruFin Staked INJ (TRUINJ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

TruFin Staked INJ (TRUINJ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TRUINJ හි සජීවී මිල, USD වලින් 6.78 USD වේ.
TRUINJ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TRUINJ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 6.78 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
TruFin Staked INJ හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TRUINJ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.42M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TRUINJ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TRUINJ හි සංසරණ සැපයුම 1.39M USD වේ.
TRUINJ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
16.29 USD ක ATH මිලක් TRUINJ අත්කර ගති.
TRUINJ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
4.75 USD ක ATL මිලක් TRUINJ අත්කර ගති.
TRUINJ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TRUINJ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TRUINJ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TRUINJ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TRUINJ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:15:13 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

