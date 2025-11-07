හුවමාරුවDEX+
සජීවී Trivians සඳහා අද මිල 0.00004485 USD කි. TRIVIA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TRIVIA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Trivians සඳහා අද මිල 0.00004485 USD කි. TRIVIA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TRIVIA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TRIVIA ගැන වැඩි විස්තර

TRIVIA මිල තොරතුරු

TRIVIA යනු කුමක්ද

TRIVIA නිල වෙබ් අඩවිය

TRIVIA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TRIVIA මිල පුරෝකථනය

Trivians ලාංඡනය

Trivians මිල (TRIVIA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 TRIVIA සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Trivians (TRIVIA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:06:20 (UTC+8)

Trivians (TRIVIA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0.00003258
$ 0.00003258$ 0.00003258

--

--

-18.13%

-18.13%

Trivians (TRIVIA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00004485. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TRIVIA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TRIVIAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04093968 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003258 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TRIVIA පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.13% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Trivians (TRIVIA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 27.59K
$ 27.59K$ 27.59K

--
----

$ 44.85K
$ 44.85K$ 44.85K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trivians හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.59K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 615.00M සමඟින් TRIVIA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 44.85K කි.

Trivians (TRIVIA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Triviansහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Triviansහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000209200 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Triviansහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000215834 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Triviansහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000209200-46.64%
දින 60 යි$ -0.0000215834-48.12%
දින 90 යි$ 0--

Trivians (TRIVIA) යනු කුමක්ද

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

Trivians (TRIVIA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Trivians මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Trivians (TRIVIA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Trivians (TRIVIA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Trivians සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Trivians මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TRIVIA දේශීය මුදල් වෙත

Trivians (TRIVIA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TriviansTRIVIA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TRIVIA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Trivians (TRIVIA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Trivians (TRIVIA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TRIVIA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00004485 USD වේ.
TRIVIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TRIVIA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00004485 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Trivians හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TRIVIA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 27.59K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TRIVIA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TRIVIA හි සංසරණ සැපයුම 615.00M USD වේ.
TRIVIA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04093968 USD ක ATH මිලක් TRIVIA අත්කර ගති.
TRIVIA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003258 USD ක ATL මිලක් TRIVIA අත්කර ගති.
TRIVIA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TRIVIA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TRIVIA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TRIVIA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TRIVIA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

