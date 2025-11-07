හුවමාරුවDEX+
සජීවී Trench Digger සඳහා අද මිල 0.02719076 USD කි. TRENCH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TRENCH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Trench Digger සඳහා අද මිල 0.02719076 USD කි. TRENCH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TRENCH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TRENCH ගැන වැඩි විස්තර

TRENCH මිල තොරතුරු

TRENCH යනු කුමක්ද

TRENCH නිල වෙබ් අඩවිය

TRENCH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TRENCH මිල පුරෝකථනය

Trench Digger ලාංඡනය

Trench Digger මිල (TRENCH)

1 TRENCH සිට USD සජීවී මිල:

$0.02719076
+60.50%1D
MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි.
USD
Trench Digger (TRENCH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:05:59 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01674631
පැය 24 පහළ
$ 0.02727434
24H ඉහළ

$ 0.01674631
$ 0.02727434
$ 0.524208
$ 0.01674631
+60.54%

-10.50%

-10.50%

Trench Digger (TRENCH) තත්‍ය කාලීන මිල $0.02719076. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01674631 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02727434 ක උපරිම අගයක් අතර TRENCH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TRENCHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.524208 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01674631 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TRENCH පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +60.54% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Trench Digger (TRENCH) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 27.19K
--
$ 27.19K
1.00M
1,000,000.0
Trench Digger හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.19K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් TRENCH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.19K කි.

Trench Digger (TRENCH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Trench Diggerහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.01025354 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Trench Diggerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0144275341 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Trench Diggerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0239063745 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Trench Diggerහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.27166914419269476 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.01025354+60.54%
දින 30 යි$ -0.0144275341-53.06%
දින 60 යි$ -0.0239063745-87.92%
දින 90 යි$ -0.27166914419269476-90.90%

Trench Digger (TRENCH) යනු කුමක්ද

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Trench Digger (TRENCH) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Trench Digger මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Trench Digger (TRENCH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Trench Digger (TRENCH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Trench Digger සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Trench Digger මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TRENCH දේශීය මුදල් වෙත

Trench Digger (TRENCH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Trench DiggerTRENCH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TRENCH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Trench Digger (TRENCH) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Trench Digger (TRENCH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TRENCH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02719076 USD වේ.
TRENCH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TRENCH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02719076 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Trench Digger හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TRENCH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 27.19K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TRENCH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TRENCH හි සංසරණ සැපයුම 1.00M USD වේ.
TRENCH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.524208 USD ක ATH මිලක් TRENCH අත්කර ගති.
TRENCH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01674631 USD ක ATL මිලක් TRENCH අත්කර ගති.
TRENCH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TRENCH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TRENCH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TRENCH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TRENCH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:05:59 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

