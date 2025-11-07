Transfidelity මිල (FIDEL)
+0.16%
+1.58%
-8.80%
-8.80%
Transfidelity (FIDEL) තත්ය කාලීන මිල $0.337951. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.32571 ක අවම අගයක් සහ $ 0.338179 ක උපරිම අගයක් අතර FIDEL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FIDELහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.8633 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.300764 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FIDEL පසුගිය පැය තුල, +0.16% කින්, පැය 24 තුල, +1.58% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.80% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Transfidelity හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 337.95K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00M සමඟින් FIDEL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 337.95K කි.
අද දිනය තුළ, Transfidelityහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00525513 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Transfidelityහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1487469697 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Transfidelityහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1835832292 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Transfidelityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00525513
|+1.58%
|දින 30 යි
|$ -0.1487469697
|-44.01%
|දින 60 යි
|$ -0.1835832292
|-54.32%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.
Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.
Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.
TransfidelityFIDEL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FIDEL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
