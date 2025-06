Ton Tycoon (TTC) යනු කුමක්ද

TON Tycoon is a blockchain-based interactive game where players build virtual business empires and earn rewards. By integrating the TON blockchain, players can monetize their gaming achievements and earn real rewards (our token in the future). The game promotes engagement through competitive gameplay and incentivizes spending via paid features, enhancing player retention. With seamless integration into Telegram and a user-friendly TON Wallet UX, TON Tycoon is accessible to both crypto enthusiasts and casual gamers, making it an ideal entry point into the TON ecosystem.

