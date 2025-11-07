හුවමාරුවDEX+
සජීවී Titan Token සඳහා අද මිල 0.00148905 USD කි. TNT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TNT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Titan Token සඳහා අද මිල 0.00148905 USD කි. TNT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TNT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TNT ගැන වැඩි විස්තර

TNT මිල තොරතුරු

TNT යනු කුමක්ද

TNT ධවල පත්‍රිකාව

TNT නිල වෙබ් අඩවිය

TNT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TNT මිල පුරෝකථනය

Titan Token ලාංඡනය

Titan Token මිල (TNT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 TNT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00148903
$0.00148903$0.00148903
+0.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Titan Token (TNT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:03:33 (UTC+8)

Titan Token (TNT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00147231
$ 0.00147231$ 0.00147231
පැය 24 පහළ
$ 0.127335
$ 0.127335$ 0.127335
24H ඉහළ

$ 0.00147231
$ 0.00147231$ 0.00147231

$ 0.127335
$ 0.127335$ 0.127335

$ 0.127335
$ 0.127335$ 0.127335

$ 0.00139214
$ 0.00139214$ 0.00139214

+0.00%

+0.60%

+4.69%

+4.69%

Titan Token (TNT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00148905. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00147231 ක අවම අගයක් සහ $ 0.127335 ක උපරිම අගයක් අතර TNT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TNTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.127335 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00139214 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TNT පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.60% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Titan Token (TNT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 148.91K
$ 148.91K$ 148.91K

--
----

$ 148.91K
$ 148.91K$ 148.91K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Titan Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 148.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් TNT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 148.91K කි.

Titan Token (TNT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Titan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Titan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000036645 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Titan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000696121 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Titan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002612534946784238 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.60%
දින 30 යි$ +0.0000036645+0.25%
දින 60 යි$ -0.0000696121-4.67%
දින 90 යි$ -0.0002612534946784238-14.92%

Titan Token (TNT) යනු කුමක්ද

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Titan Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Titan Token (TNT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Titan Token (TNT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Titan Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Titan Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TNT දේශීය මුදල් වෙත

Titan Token (TNT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Titan TokenTNT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TNT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Titan Token (TNT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Titan Token (TNT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TNT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00148905 USD වේ.
TNT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TNT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00148905 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Titan Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TNT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 148.91K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TNT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TNT හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
TNT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.127335 USD ක ATH මිලක් TNT අත්කර ගති.
TNT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00139214 USD ක ATL මිලක් TNT අත්කර ගති.
TNT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TNT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TNT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TNT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TNT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:03:33 (UTC+8)

Titan Token (TNT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

