Thesirion (TSO) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Thesirion (TSO) තොරතුරු
Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space.
The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects.
Thesirion (TSO) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Thesirion (TSO) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා ThesirionTSO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම TSO ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු TSO ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට TSO ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, TSO ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
