සජීවී Thermo Fisher xStock සඳහා අද මිල 560.62 USD කි. TMOX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TMOX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TMOX ගැන වැඩි විස්තර

TMOX මිල තොරතුරු

TMOX යනු කුමක්ද

TMOX ධවල පත්‍රිකාව

TMOX නිල වෙබ් අඩවිය

TMOX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TMOX මිල පුරෝකථනය

Thermo Fisher xStock ලාංඡනය

Thermo Fisher xStock මිල (TMOX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 TMOX සිට USD සජීවී මිල:

$560.62
$560.62$560.62
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Thermo Fisher xStock (TMOX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:03:02 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 560.62
$ 560.62$ 560.62

$ 464.51
$ 464.51$ 464.51

--

--

0.00%

0.00%

Thermo Fisher xStock (TMOX) තත්‍ය කාලීන මිල $560.62. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TMOX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TMOXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 560.62 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 464.51 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TMOX පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Thermo Fisher xStock (TMOX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 198.87K
$ 198.87K$ 198.87K

--
----

$ 11.93M
$ 11.93M$ 11.93M

407.15
407.15 407.15

21,272.12279538514
21,272.12279538514 21,272.12279538514

Thermo Fisher xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 198.87K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 407.15 සමඟින් TMOX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 21272.12279538514 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.93M කි.

Thermo Fisher xStock (TMOX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Thermo Fisher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Thermo Fisher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ +38.1620761440 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Thermo Fisher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Thermo Fisher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ +38.1620761440+6.81%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Thermo Fisher xStock (TMOX) යනු කුමක්ද

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Thermo Fisher xStock (TMOX) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

Thermo Fisher xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Thermo Fisher xStock (TMOX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Thermo Fisher xStock (TMOX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Thermo Fisher xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Thermo Fisher xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TMOX දේශීය මුදල් වෙත

Thermo Fisher xStock (TMOX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Thermo Fisher xStockTMOX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TMOX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Thermo Fisher xStock (TMOX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Thermo Fisher xStock (TMOX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TMOX හි සජීවී මිල, USD වලින් 560.62 USD වේ.
TMOX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TMOX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 560.62 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Thermo Fisher xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TMOX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 198.87K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TMOX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TMOX හි සංසරණ සැපයුම 407.15 USD වේ.
TMOX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
560.62 USD ක ATH මිලක් TMOX අත්කර ගති.
TMOX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
464.51 USD ක ATL මිලක් TMOX අත්කර ගති.
TMOX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TMOX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී TMOX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TMOX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TMOX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:03:02 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

