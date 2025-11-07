There Will Be Signs මිල (SIGNS)
-1.21%
-2.09%
-15.66%
-15.66%
There Will Be Signs (SIGNS) තත්ය කාලීන මිල $0.00004058. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003965 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004246 ක උපරිම අගයක් අතර SIGNS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SIGNSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00011292 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003789 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SIGNS පසුගිය පැය තුල, -1.21% කින්, පැය 24 තුල, -2.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
There Will Be Signs හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 37.77K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 935.00M සමඟින් SIGNS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 964913929.944135 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 38.97K කි.
අද දිනය තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000147880 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000188897 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00004155937861739714 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.09%
|දින 30 යි
|$ -0.0000147880
|-36.44%
|දින 60 යි
|$ -0.0000188897
|-46.54%
|දින 90 යි
|$ -0.00004155937861739714
|-50.59%
Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.
Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.
Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.
There Will Be SignsSIGNS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SIGNS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
