සජීවී There Will Be Signs සඳහා අද මිල 0.00004058 USD කි. SIGNS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SIGNS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී There Will Be Signs සඳහා අද මිල 0.00004058 USD කි. SIGNS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SIGNS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SIGNS ගැන වැඩි විස්තර

SIGNS මිල තොරතුරු

SIGNS යනු කුමක්ද

SIGNS නිල වෙබ් අඩවිය

SIGNS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SIGNS මිල පුරෝකථනය

There Will Be Signs ලාංඡනය

There Will Be Signs මිල (SIGNS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SIGNS සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.70%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
There Will Be Signs (SIGNS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:02:55 (UTC+8)

There Will Be Signs (SIGNS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00003965
$ 0.00003965$ 0.00003965
පැය 24 පහළ
$ 0.00004246
$ 0.00004246$ 0.00004246
24H ඉහළ

$ 0.00003965
$ 0.00003965$ 0.00003965

$ 0.00004246
$ 0.00004246$ 0.00004246

$ 0.00011292
$ 0.00011292$ 0.00011292

$ 0.00003789
$ 0.00003789$ 0.00003789

-1.21%

-2.09%

-15.66%

-15.66%

There Will Be Signs (SIGNS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00004058. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003965 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004246 ක උපරිම අගයක් අතර SIGNS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SIGNSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00011292 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003789 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SIGNS පසුගිය පැය තුල, -1.21% කින්, පැය 24 තුල, -2.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

There Will Be Signs (SIGNS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 37.77K
$ 37.77K$ 37.77K

--
----

$ 38.97K
$ 38.97K$ 38.97K

935.00M
935.00M 935.00M

964,913,929.944135
964,913,929.944135 964,913,929.944135

There Will Be Signs හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 37.77K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 935.00M සමඟින් SIGNS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 964913929.944135 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 38.97K කි.

There Will Be Signs (SIGNS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000147880 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000188897 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, There Will Be Signsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00004155937861739714 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.09%
දින 30 යි$ -0.0000147880-36.44%
දින 60 යි$ -0.0000188897-46.54%
දින 90 යි$ -0.00004155937861739714-50.59%

There Will Be Signs (SIGNS) යනු කුමක්ද

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

There Will Be Signs (SIGNS) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

There Will Be Signs මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ There Will Be Signs (SIGNS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ There Will Be Signs (SIGNS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? There Will Be Signs සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් There Will Be Signs මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SIGNS දේශීය මුදල් වෙත

There Will Be Signs (SIGNS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

There Will Be SignsSIGNS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SIGNS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: There Will Be Signs (SIGNS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

There Will Be Signs (SIGNS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SIGNS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00004058 USD වේ.
SIGNS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SIGNS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00004058 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
There Will Be Signs හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SIGNS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 37.77K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SIGNS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SIGNS හි සංසරණ සැපයුම 935.00M USD වේ.
SIGNS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00011292 USD ක ATH මිලක් SIGNS අත්කර ගති.
SIGNS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003789 USD ක ATL මිලක් SIGNS අත්කර ගති.
SIGNS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SIGNS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SIGNS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SIGNS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SIGNS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
