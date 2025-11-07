හුවමාරුවDEX+
සජීවී Theo Short Duration US Treasury Fund සඳහා අද මිල 1.006 USD කි. THBILL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි THBILL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

THBILL ගැන වැඩි විස්තර

THBILL මිල තොරතුරු

THBILL යනු කුමක්ද

THBILL නිල වෙබ් අඩවිය

THBILL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

THBILL මිල පුරෝකථනය

Theo Short Duration US Treasury Fund ලාංඡනය

Theo Short Duration US Treasury Fund මිල (THBILL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 THBILL සිට USD සජීවී මිල:

$1.006
$1.006$1.006
-0.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:14:20 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
පැය 24 පහළ
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
24H ඉහළ

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.906552
$ 0.906552$ 0.906552

-0.05%

-0.31%

-0.67%

-0.67%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) තත්‍ය කාලීන මිල $1.006. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.001 ක අවම අගයක් සහ $ 1.013 ක උපරිම අගයක් අතර THBILL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. THBILLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.11 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.906552 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව THBILL පසුගිය පැය තුල, -0.05% කින්, පැය 24 තුල, -0.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.67% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 154.99M
$ 154.99M$ 154.99M

--
----

$ 154.99M
$ 154.99M$ 154.99M

153.79M
153.79M 153.79M

153,794,062.866332
153,794,062.866332 153,794,062.866332

Theo Short Duration US Treasury Fund හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 154.99M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 153.79M සමඟින් THBILL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 153794062.866332 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 154.99M කි.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Theo Short Duration US Treasury Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003187899904017 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Theo Short Duration US Treasury Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0030646784 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Theo Short Duration US Treasury Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0046682424 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Theo Short Duration US Treasury Fundහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0050635011996631 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.003187899904017-0.31%
දින 30 යි$ -0.0030646784-0.30%
දින 60 යි$ +0.0046682424+0.46%
දින 90 යි$ +0.0050635011996631+0.51%

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) යනු කුමක්ද

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Theo Short Duration US Treasury Fund මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Theo Short Duration US Treasury Fund සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Theo Short Duration US Treasury Fund මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

THBILL දේශීය මුදල් වෙත

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් THBILL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද THBILL හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.006 USD වේ.
THBILL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
THBILL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.006 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Theo Short Duration US Treasury Fund හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
THBILL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 154.99M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
THBILL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
THBILL හි සංසරණ සැපයුම 153.79M USD වේ.
THBILL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.11 USD ක ATH මිලක් THBILL අත්කර ගති.
THBILL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.906552 USD ක ATL මිලක් THBILL අත්කර ගති.
THBILL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
THBILL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී THBILL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව THBILL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා THBILL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:14:20 (UTC+8)

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

