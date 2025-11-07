හුවමාරුවDEX+
සජීවී The Wizard of Buyback සඳහා අද මිල 0 USD කි. WIZB සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WIZB මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WIZB ගැන වැඩි විස්තර

WIZB මිල තොරතුරු

WIZB යනු කුමක්ද

WIZB නිල වෙබ් අඩවිය

WIZB ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WIZB මිල පුරෝකථනය

The Wizard of Buyback ලාංඡනය

The Wizard of Buyback මිල (WIZB)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WIZB සිට USD සජීවී මිල:

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
The Wizard of Buyback (WIZB) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:52 (UTC+8)

The Wizard of Buyback (WIZB) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
The Wizard of Buyback (WIZB) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර WIZB වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WIZBහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00113077 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WIZB පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.59% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

The Wizard of Buyback (WIZB) වෙළඳපල තොරතුරු

The Wizard of Buyback හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.40K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.35M සමඟින් WIZB හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999347885.56047 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.40K කි.

The Wizard of Buyback (WIZB) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, The Wizard of Buybackහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The Wizard of Buybackහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The Wizard of Buybackහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The Wizard of Buybackහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0-35.28%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

The Wizard of Buyback (WIZB) යනු කුමක්ද

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks.

Designed to throw gas to the fire...

No greedy devs, no rugs & no farming

Just good tokenomics and some magic.

90% Buyback 10% Fee

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

The Wizard of Buyback (WIZB) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

The Wizard of Buyback මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ The Wizard of Buyback (WIZB) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ The Wizard of Buyback (WIZB) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? The Wizard of Buyback සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

WIZB දේශීය මුදල් වෙත

The Wizard of Buyback (WIZB) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

The Wizard of BuybackWIZB හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WIZB ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: The Wizard of Buyback (WIZB) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

The Wizard of Buyback (WIZB) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WIZB හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
WIZB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WIZB සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
The Wizard of Buyback හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WIZB සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.40K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WIZB හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WIZB හි සංසරණ සැපයුම 999.35M USD වේ.
WIZB හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00113077 USD ක ATH මිලක් WIZB අත්කර ගති.
WIZB හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් WIZB අත්කර ගති.
WIZB හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WIZB සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WIZB වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WIZB මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WIZB මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:52 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

