හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී The Surfing Frenchie සඳහා අද මිල 0.0001117 USD කි. DALE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DALE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී The Surfing Frenchie සඳහා අද මිල 0.0001117 USD කි. DALE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DALE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DALE ගැන වැඩි විස්තර

DALE මිල තොරතුරු

DALE යනු කුමක්ද

DALE නිල වෙබ් අඩවිය

DALE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DALE මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

The Surfing Frenchie ලාංඡනය

The Surfing Frenchie මිල (DALE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DALE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00011116
$0.00011116$0.00011116
-3.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
The Surfing Frenchie (DALE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:02:48 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00010866
$ 0.00010866$ 0.00010866
පැය 24 පහළ
$ 0.00011962
$ 0.00011962$ 0.00011962
24H ඉහළ

$ 0.00010866
$ 0.00010866$ 0.00010866

$ 0.00011962
$ 0.00011962$ 0.00011962

$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335

$ 0.00010598
$ 0.00010598$ 0.00010598

-1.66%

-3.21%

-45.10%

-45.10%

The Surfing Frenchie (DALE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0001117. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00010866 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00011962 ක උපරිම අගයක් අතර DALE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DALEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00162335 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00010598 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DALE පසුගිය පැය තුල, -1.66% කින්, පැය 24 තුල, -3.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -45.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

The Surfing Frenchie (DALE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 111.52K
$ 111.52K$ 111.52K

--
----

$ 111.52K
$ 111.52K$ 111.52K

998.77M
998.77M 998.77M

998,770,543.315945
998,770,543.315945 998,770,543.315945

The Surfing Frenchie හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 111.52K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.77M සමඟින් DALE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998770543.315945 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 111.52K කි.

The Surfing Frenchie (DALE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, The Surfing Frenchieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The Surfing Frenchieහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000625705 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The Surfing Frenchieහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000972135 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The Surfing Frenchieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.21%
දින 30 යි$ -0.0000625705-56.01%
දින 60 යි$ -0.0000972135-87.03%
දින 90 යි$ 0--

The Surfing Frenchie (DALE) යනු කුමක්ද

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

The Surfing Frenchie (DALE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

The Surfing Frenchie මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ The Surfing Frenchie (DALE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ The Surfing Frenchie (DALE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? The Surfing Frenchie සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් The Surfing Frenchie මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DALE දේශීය මුදල් වෙත

The Surfing Frenchie (DALE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

The Surfing FrenchieDALE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DALE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: The Surfing Frenchie (DALE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

The Surfing Frenchie (DALE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DALE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0001117 USD වේ.
DALE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DALE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0001117 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
The Surfing Frenchie හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DALE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 111.52K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DALE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DALE හි සංසරණ සැපයුම 998.77M USD වේ.
DALE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00162335 USD ක ATH මිලක් DALE අත්කර ගති.
DALE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00010598 USD ක ATL මිලක් DALE අත්කර ගති.
DALE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DALE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DALE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DALE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DALE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:02:48 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,118.06
$101,118.06$101,118.06

-0.87%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,304.15
$3,304.15$3,304.15

+0.12%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1676
$1.1676$1.1676

+36.08%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-0.53%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,118.06
$101,118.06$101,118.06

-0.87%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,304.15
$3,304.15$3,304.15

+0.12%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-0.53%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2046
$2.2046$2.2046

-1.33%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$958.71
$958.71$958.71

+2.68%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005000
$0.00005000$0.00005000

+900.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.767
$4.767$4.767

+376.70%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007948
$0.007948$0.007948

+272.44%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00003119
$0.00003119$0.00003119

+189.60%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$15.9158
$15.9158$15.9158

+160.48%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1023
$0.1023$0.1023

+104.60%