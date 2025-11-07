හුවමාරුවDEX+
සජීවී THE SUBSTANCE සඳහා අද මිල 0 USD කි. DOSE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DOSE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DOSE ගැන වැඩි විස්තර

DOSE මිල තොරතුරු

DOSE යනු කුමක්ද

DOSE නිල වෙබ් අඩවිය

DOSE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DOSE මිල පුරෝකථනය

THE SUBSTANCE ලාංඡනය

THE SUBSTANCE මිල (DOSE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DOSE සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-11.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
THE SUBSTANCE (DOSE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:02:36 (UTC+8)

THE SUBSTANCE (DOSE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010989
$ 0.0010989$ 0.0010989

$ 0
$ 0$ 0

-2.31%

-11.52%

-27.24%

-27.24%

THE SUBSTANCE (DOSE) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DOSE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOSEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0010989 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOSE පසුගිය පැය තුල, -2.31% කින්, පැය 24 තුල, -11.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -27.24% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

THE SUBSTANCE (DOSE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 52.83K
$ 52.83K$ 52.83K

--
----

$ 52.83K
$ 52.83K$ 52.83K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,224.349174
999,996,224.349174 999,996,224.349174

THE SUBSTANCE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 52.83K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් DOSE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999996224.349174 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 52.83K කි.

THE SUBSTANCE (DOSE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-11.52%
දින 30 යි$ 0-50.04%
දින 60 යි$ 0-43.38%
දින 90 යි$ 0--

THE SUBSTANCE (DOSE) යනු කුමක්ද

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

THE SUBSTANCE (DOSE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

THE SUBSTANCE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ THE SUBSTANCE (DOSE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ THE SUBSTANCE (DOSE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? THE SUBSTANCE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් THE SUBSTANCE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DOSE දේශීය මුදල් වෙත

THE SUBSTANCE (DOSE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

THE SUBSTANCEDOSE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DOSE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: THE SUBSTANCE (DOSE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

THE SUBSTANCE (DOSE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DOSE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
DOSE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DOSE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
THE SUBSTANCE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DOSE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 52.83K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DOSE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DOSE හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
DOSE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0010989 USD ක ATH මිලක් DOSE අත්කර ගති.
DOSE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් DOSE අත්කර ගති.
DOSE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DOSE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DOSE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DOSE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DOSE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:02:36 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

