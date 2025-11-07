THE SUBSTANCE මිල (DOSE)
THE SUBSTANCE (DOSE) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DOSE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOSEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0010989 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOSE පසුගිය පැය තුල, -2.31% කින්, පැය 24 තුල, -11.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -27.24% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
THE SUBSTANCE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 52.83K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් DOSE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999996224.349174 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 52.83K කි.
අද දිනය තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, THE SUBSTANCEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ THE SUBSTANCE (DOSE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ THE SUBSTANCE (DOSE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? THE SUBSTANCE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
