The Odor (ODOR) තත්ය කාලීන මිල $0.00011095. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00011021 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00011836 ක උපරිම අගයක් අතර ODOR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ODORහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00037921 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007735 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ODOR පසුගිය පැය තුල, -1.74% කින්, පැය 24 තුල, -3.92% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -37.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
The Odor හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 55.52K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 500.45M සමඟින් ODOR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 840458468.6993265 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 93.25K කි.
අද දිනය තුළ, The Odorහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The Odorහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000600083 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The Odorහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The Odorහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.
More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.
Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ The Odor (ODOR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ The Odor (ODOR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? The Odor සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් The Odor මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
The OdorODOR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ODOR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
