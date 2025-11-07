හුවමාරුවDEX+
සජීවී the most watched egg සඳහා අද මිල 0 USD කි. EGG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි EGG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී the most watched egg සඳහා අද මිල 0 USD කි. EGG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි EGG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

EGG ගැන වැඩි විස්තර

EGG මිල තොරතුරු

EGG යනු කුමක්ද

EGG නිල වෙබ් අඩවිය

EGG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EGG මිල පුරෝකථනය

the most watched egg ලාංඡනය

the most watched egg මිල (EGG)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 EGG සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
the most watched egg (EGG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:17 (UTC+8)

the most watched egg (EGG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0012292
$ 0.0012292$ 0.0012292

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-1.01%

-18.54%

-18.54%

the most watched egg (EGG) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර EGG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EGGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0012292 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EGG පසුගිය පැය තුල, -0.25% කින්, පැය 24 තුල, -1.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.54% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

the most watched egg (EGG) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

--
----

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

969.18M
969.18M 969.18M

969,178,438.518502
969,178,438.518502 969,178,438.518502

the most watched egg හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.75K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 969.18M සමඟින් EGG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 969178438.518502 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.75K කි.

the most watched egg (EGG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, the most watched eggහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, the most watched eggහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, the most watched eggහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, the most watched eggහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.01%
දින 30 යි$ 0-53.09%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

the most watched egg (EGG) යනු කුමක්ද

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

the most watched egg (EGG) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

the most watched egg මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ the most watched egg (EGG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ the most watched egg (EGG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? the most watched egg සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් the most watched egg මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

EGG දේශීය මුදල් වෙත

the most watched egg (EGG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

the most watched eggEGG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EGG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: the most watched egg (EGG) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

the most watched egg (EGG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද EGG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
EGG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
EGG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
the most watched egg හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
EGG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.75K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
EGG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
EGG හි සංසරණ සැපයුම 969.18M USD වේ.
EGG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0012292 USD ක ATH මිලක් EGG අත්කර ගති.
EGG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් EGG අත්කර ගති.
EGG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
EGG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී EGG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව EGG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා EGG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:17 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

