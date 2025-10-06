සජීවී The Meerkat Meme සඳහා අද මිල 0.00003339 USD කි. MEERKAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MEERKAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී The Meerkat Meme සඳහා අද මිල 0.00003339 USD කි. MEERKAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MEERKAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MEERKAT ගැන වැඩි විස්තර

MEERKAT මිල තොරතුරු

MEERKAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MEERKAT මිල පුරෝකථනය

The Meerkat Meme ලාංඡනය

The Meerkat Meme මිල (MEERKAT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MEERKAT සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-3.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
The Meerkat Meme (MEERKAT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:34:20 (UTC+8)

The Meerkat Meme (MEERKAT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00003339
$ 0.00003339$ 0.00003339
පැය 24 පහළ
$ 0.00003533
$ 0.00003533$ 0.00003533
24H ඉහළ

$ 0.00003339
$ 0.00003339$ 0.00003339

$ 0.00003533
$ 0.00003533$ 0.00003533

$ 0.00208666
$ 0.00208666$ 0.00208666

$ 0.00002486
$ 0.00002486$ 0.00002486

-0.10%

-2.99%

+5.11%

+5.11%

The Meerkat Meme (MEERKAT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00003339. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003339 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003533 ක උපරිම අගයක් අතර MEERKAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MEERKATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00208666 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002486 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MEERKAT පසුගිය පැය තුල, -0.10% කින්, පැය 24 තුල, -2.99% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +5.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

The Meerkat Meme (MEERKAT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 33.38K
$ 33.38K$ 33.38K

--
----

$ 33.38K
$ 33.38K$ 33.38K

999.48M
999.48M 999.48M

999,482,631.15692
999,482,631.15692 999,482,631.15692

The Meerkat Meme හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 33.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.48M සමඟින් MEERKAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999482631.15692 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 33.38K කි.

The Meerkat Meme (MEERKAT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, The Meerkat Memeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The Meerkat Memeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000047057 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The Meerkat Memeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000086802 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The Meerkat Memeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00005915814402809068 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.99%
දින 30 යි$ -0.0000047057-14.09%
දින 60 යි$ -0.0000086802-25.99%
දින 90 යි$ -0.00005915814402809068-63.92%

The Meerkat Meme (MEERKAT) යනු කුමක්ද

The Meerkat Meme

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

The Meerkat Meme මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ The Meerkat Meme (MEERKAT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ The Meerkat Meme (MEERKAT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? The Meerkat Meme සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් The Meerkat Meme මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MEERKAT දේශීය මුදල් වෙත

The Meerkat Meme (MEERKAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

The Meerkat MemeMEERKAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MEERKAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: The Meerkat Meme (MEERKAT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

The Meerkat Meme (MEERKAT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MEERKAT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00003339 USD වේ.
MEERKAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MEERKAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00003339 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
The Meerkat Meme හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MEERKAT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 33.38K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MEERKAT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MEERKAT හි සංසරණ සැපයුම 999.48M USD වේ.
MEERKAT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00208666 USD ක ATH මිලක් MEERKAT අත්කර ගති.
MEERKAT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002486 USD ක ATL මිලක් MEERKAT අත්කර ගති.
MEERKAT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MEERKAT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MEERKAT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MEERKAT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MEERKAT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:34:20 (UTC+8)

The Meerkat Meme (MEERKAT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.