සජීවී the mascot of crypto සඳහා අද මිල 0 USD කි. CANDLE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CANDLE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CANDLE ගැන වැඩි විස්තර

CANDLE මිල තොරතුරු

CANDLE යනු කුමක්ද

CANDLE නිල වෙබ් අඩවිය

CANDLE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CANDLE මිල පුරෝකථනය

the mascot of crypto ලාංඡනය

the mascot of crypto මිල (CANDLE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CANDLE සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
the mascot of crypto (CANDLE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:10 (UTC+8)

the mascot of crypto (CANDLE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.25%

-20.34%

-20.34%

the mascot of crypto (CANDLE) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර CANDLE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CANDLEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CANDLE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.34% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

the mascot of crypto (CANDLE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.75K
$ 4.75K$ 4.75K

--
----

$ 4.75K
$ 4.75K$ 4.75K

998.71M
998.71M 998.71M

998,711,155.928491
998,711,155.928491 998,711,155.928491

the mascot of crypto හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.75K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.71M සමඟින් CANDLE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998711155.928491 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.75K කි.

the mascot of crypto (CANDLE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, the mascot of cryptoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, the mascot of cryptoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, the mascot of cryptoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, the mascot of cryptoහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.25%
දින 30 යි$ 0-37.90%
දින 60 යි$ 0-43.01%
දින 90 යි$ 0--

the mascot of crypto (CANDLE) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

the mascot of crypto (CANDLE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

the mascot of crypto මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ the mascot of crypto (CANDLE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ the mascot of crypto (CANDLE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? the mascot of crypto සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් the mascot of crypto මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CANDLE දේශීය මුදල් වෙත

the mascot of crypto (CANDLE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

the mascot of cryptoCANDLE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CANDLE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: the mascot of crypto (CANDLE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

the mascot of crypto (CANDLE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CANDLE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
CANDLE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CANDLE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
the mascot of crypto හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CANDLE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.75K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CANDLE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CANDLE හි සංසරණ සැපයුම 998.71M USD වේ.
CANDLE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් CANDLE අත්කර ගති.
CANDLE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් CANDLE අත්කර ගති.
CANDLE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CANDLE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CANDLE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CANDLE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CANDLE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:10 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

