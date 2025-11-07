හුවමාරුවDEX+
සජීවී THE LONGEST PUMPFUN STREAM සඳහා අද මිල 0 USD කි. PUMPATHON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PUMPATHON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PUMPATHON ගැන වැඩි විස්තර

PUMPATHON මිල තොරතුරු

PUMPATHON යනු කුමක්ද

PUMPATHON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PUMPATHON මිල පුරෝකථනය

THE LONGEST PUMPFUN STREAM ලාංඡනය

THE LONGEST PUMPFUN STREAM මිල (PUMPATHON)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PUMPATHON සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-4.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:03 (UTC+8)

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00341605
$ 0.00341605$ 0.00341605

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-4.84%

-16.85%

-16.85%

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර PUMPATHON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PUMPATHONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00341605 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PUMPATHON පසුගිය පැය තුල, -0.23% කින්, පැය 24 තුල, -4.84% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.35K
$ 8.35K$ 8.35K

--
----

$ 8.35K
$ 8.35K$ 8.35K

999.30M
999.30M 999.30M

999,300,197.501497
999,300,197.501497 999,300,197.501497

THE LONGEST PUMPFUN STREAM හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.30M සමඟින් PUMPATHON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999300197.501497 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.35K කි.

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, THE LONGEST PUMPFUN STREAMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, THE LONGEST PUMPFUN STREAMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, THE LONGEST PUMPFUN STREAMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, THE LONGEST PUMPFUN STREAMහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-4.84%
දින 30 යි$ 0-46.54%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) යනු කුමක්ද

The longest stream on Pump.fun

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

THE LONGEST PUMPFUN STREAM මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? THE LONGEST PUMPFUN STREAM සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් THE LONGEST PUMPFUN STREAM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PUMPATHON දේශීය මුදල් වෙත

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

THE LONGEST PUMPFUN STREAMPUMPATHON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PUMPATHON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PUMPATHON හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
PUMPATHON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PUMPATHON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
THE LONGEST PUMPFUN STREAM හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PUMPATHON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PUMPATHON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PUMPATHON හි සංසරණ සැපයුම 999.30M USD වේ.
PUMPATHON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00341605 USD ක ATH මිලක් PUMPATHON අත්කර ගති.
PUMPATHON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් PUMPATHON අත්කර ගති.
PUMPATHON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PUMPATHON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PUMPATHON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PUMPATHON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PUMPATHON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 19:04:03 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$100,647.19
$3,276.24
$1.0935
$153.86
$1.0004
