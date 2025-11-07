හුවමාරුවDEX+
සජීවී The Green Era සඳහා අද මිල 0.00000573 USD කි. GREEN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GREEN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී The Green Era සඳහා අද මිල 0.00000573 USD කි. GREEN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GREEN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GREEN ගැන වැඩි විස්තර

GREEN මිල තොරතුරු

GREEN යනු කුමක්ද

GREEN නිල වෙබ් අඩවිය

GREEN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GREEN මිල පුරෝකථනය

The Green Era ලාංඡනය

The Green Era මිල (GREEN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GREEN සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
The Green Era (GREEN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:24:39 (UTC+8)

The Green Era (GREEN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000565
$ 0.00000565$ 0.00000565
පැය 24 පහළ
$ 0.00000597
$ 0.00000597$ 0.00000597
24H ඉහළ

$ 0.00000565
$ 0.00000565$ 0.00000565

$ 0.00000597
$ 0.00000597$ 0.00000597

$ 0.00005745
$ 0.00005745$ 0.00005745

$ 0.00000565
$ 0.00000565$ 0.00000565

-1.43%

+0.44%

-20.22%

-20.22%

The Green Era (GREEN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000573. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000565 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000597 ක උපරිම අගයක් අතර GREEN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GREENහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00005745 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000565 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GREEN පසුගිය පැය තුල, -1.43% කින්, පැය 24 තුල, +0.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

The Green Era (GREEN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K

--
----

$ 5.72K
$ 5.72K$ 5.72K

998.39M
998.39M 998.39M

998,393,170.776296
998,393,170.776296 998,393,170.776296

The Green Era හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.72K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.39M සමඟින් GREEN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998393170.776296 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.72K කි.

The Green Era (GREEN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, The Green Eraහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The Green Eraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000017955 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The Green Eraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000023312 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The Green Eraහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.44%
දින 30 යි$ -0.0000017955-31.33%
දින 60 යි$ -0.0000023312-40.68%
දින 90 යි$ 0--

The Green Era (GREEN) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

The Green Era (GREEN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

The Green Era මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ The Green Era (GREEN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ The Green Era (GREEN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? The Green Era සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් The Green Era මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GREEN දේශීය මුදල් වෙත

The Green Era (GREEN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

The Green EraGREEN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GREEN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: The Green Era (GREEN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

The Green Era (GREEN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GREEN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000573 USD වේ.
GREEN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GREEN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000573 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
The Green Era හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GREEN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.72K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GREEN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GREEN හි සංසරණ සැපයුම 998.39M USD වේ.
GREEN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00005745 USD ක ATH මිලක් GREEN අත්කර ගති.
GREEN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000565 USD ක ATL මිලක් GREEN අත්කර ගති.
GREEN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GREEN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GREEN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GREEN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GREEN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 21:24:39 (UTC+8)

The Green Era (GREEN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

