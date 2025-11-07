The Final Quarter මිල (Q4)
-2.31%
-12.22%
-21.01%
-21.01%
The Final Quarter (Q4) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර Q4 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. Q4හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව Q4 පසුගිය පැය තුල, -2.31% කින්, පැය 24 තුල, -12.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.01% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
The Final Quarter හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 30.63K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.69M සමඟින් Q4 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999692541.386734 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.63K කි.
අද දිනය තුළ, The Final Quarterහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The Final Quarterහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The Final Quarterහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The Final Quarterහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-12.22%
|දින 30 යි
|$ 0
|-46.02%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.
The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.
The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥
The Final Quarter සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් The Final Quarter මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
The Final QuarterQ4 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් Q4 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
